München ist die sicherste Großstadt Deutschlands

Fürth ist aufgrund der Einwohnerzahl im Ranking nicht gelistet - vor 32 Minuten

BERLIN - Die sicherste Großstadt Deutschlands ist wie schon in den Vorjahren die Stadt München. Dies geht aus der jüngsten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtete. Fürth hat zwar weniger registrierte Straftaten, ist aber im Ranking nicht gelistet.

München ist trotz hoher Einwohnerzahl Deutschlands sicherste Großstadt. Foto: dpa



In Fürth wurden 2017 deutlich weniger Straftaten gelistet wie in München. Auf 100.000 Einwohner kamen in Fürth nur 4627 Fälle, in München waren es 6627 registrierte Straftaten. Allerdings hatte Fürth Ende 2016 "nur" 128.204 Einwohner. Die Statistik berücksichtigt nach Angaben der dpa aber lediglich Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern. Somit taucht Fürth als sicherste Großstadt Bayerns nicht im Ranking auf.

In Bayerns Landeshauptstadt kamen auf 100.000 Einwohner genau 6627 registrierte Straftaten. Auf dem zweiten Platz der Statistik liegt ebenfalls eine Stadt aus dem Freistaat, nämlich Augsburg. Dort gab es 7217 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Schlusslicht, weil statistisch betrachtet die unsicherste Stadt Deutschlands, ist Frankfurt am Main. Dort wurden im vergangenen Jahr 14.864 Straftaten pro 100.000 Einwohner erfasst. Auf Frankfurt folgen Hannover (14.616 Straftaten) und knapp dahinter Berlin (14.558). Im Vorjahr hatte Berlin noch auf dem ersten Platz gelegen, davor jahrelang Frankfurt. Insgesamt wurden alle 39 Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern ausgewertet.

Dresden liege mit 14.330 Straftaten auf Platz vier, schreibt die Zeitung. Die sächsische Landeshauptstadt habe damit Leipzig überholt, das bei der Kriminalität nun auf Platz fünf liege (13.900 Taten) . Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Zahlen offiziell am 8. Mai in Berlin vorstellen.

Insgesamt sind in Deutschland 2017 fast zehn Prozent weniger Straftaten erfasst worden als im Vorjahr, wie die Welt am Sonntag ebenfalls unter Berufung auf die Kriminalstatistik berichtet. Einen derart starken Rückgang bei der Kriminalität habe es seit fast 25 Jahren nicht gegeben.

