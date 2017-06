Nach Anschlag: US-Abgeordneter in kritischem Zustand

Schütze war in Sanders-Wahlteam - Politisches Klima angespannt - vor 1 Stunde

ALEXANDRIA - In einem äußerst angespannten politischen Klima fallen auf einem Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington Schüsse. Ein führender Republikaner wird verletzt. Hatte es der Schütze auf Politiker abgesehen?

Bei Schüssen an einem Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington ist nach Angaben von US-Medien und Zeugen der republikanische Abgeordnete Scalise verletzt worden. © Joseph Miscavige/dpa



Ein Mann hat auf einem Baseballfeld nahe der US-Hauptstadt Washington das Feuer auf Politiker eröffnet und einen US-Kongressabgeordneten der regierenden Republikaner schwer verletzt. Neben dem 51 Jahre alten Steve Scalise wurden zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des aus Louisiana stammenden Politikers verletzt. Polizisten und Leibwächter schossen auf den Täter und überwältigten ihn. US-Präsident Donald Trump gab später im Weißen Haus bekannt, der Mann sei seinen Verletzungen erlegen.

Der Schütze war nach Medienberichten mit einem Gewehr und einer Pistole bewaffnet. Bei ihm handelte es sich nach übereinstimmenden Recherchen von Washington Post und CNN um einen 66 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Illinois. Der Selbstständige hatte den Berichten zufolge seine Lizenz für seine Firma verloren.

Politisches Klima ist angespannt

Der verletzte Scalise wurde offensichtlich in die linke Hüfte getroffen. Eine Operation sei erfolgreich verlaufen, berichtete der Sender MSNBC. Scalise ist "Majority whip" im Abgeordnetenhaus, das ist eine Art Fraktionsgeschäftsführer der Republikaner im Repräsentenhaus. Scalise ist damit die Nummer drei der republikanischen Mehrheitsfraktion. Wegen seiner hohen Position wurde er neben Leibwächtern auch von der Capitol Police zu dem Sportplatz begleitet.

Der Zwischenfall geschieht in den USA vor dem Hintergrund eines politischen Klimas, das seit dem Wahlkampf 2016 und dem Amtsantritt Trumps bereits äußerst angespannt ist. Die Gräben zwischen politischen Gegnern und Parteien sind tief wie selten.

Trump ruft zur Einigkeit auf

Trump rief die Menschen im Land dazu auf, zusammenzustehen. "Wir sind am stärksten, wenn wir vereint sind, wenn wir gemeinsam für das öffentliche Wohl arbeiten." Das ganze Land bete für Scalise. Der Präsident bedankte sich bei den Sicherheitskräften. Den beiden Polizisten von der Capitol Police und ihren «heroischen Taten» sei es zu verdanken, dass nicht noch Schlimmeres passiert sei, erklärte er. Trump sagte eine für den Nachmittag geplante Rede ab. Die Tat ereignet sich an seinem 71. Geburtstag.

Republikanische Kongressabgeordnete hatten auf dem Eugene Simpson Spielfeld in Alexandrias Vorort Del Ray (Bundesstaat Virginia) für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten trainiert, das für Donnerstag angesetzt war. Dieses Spiel hat eine mehr als 100-jährige Tradition.

Schütze war in Sanders-Wahlteam

Michael Brown von der Polizei von Alexandria sagte, um 07.09 Uhr Ortszeit seien erste Berichte über Schüsse an dem Sportplatz in Alexandria eingegangen. Drei Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen und habe die Capitol Police unterstützt. Die Sicherheitskräfte überwältigten den Täter.

Vertreter der Polizei wollten in einer ersten Reaktion vor Medien keine Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen. Es gebe keine konkreten Hinweise auf ein gezieltes Attentat oder einen terroristischen Hintergrund, aber es sei zu früh, sich festzulegen, sagte der ermittelnde FBI-Beamte Tim Slater.

Der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama sagte dem Sender CNN, der Täter habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt.

Der mutmaßliche Schütze engagierte sich während des Vorwahlkampfes für den linken Senator Bernie Sanders. Dieser distanzierte sich in deutlichen Worten von dem Mann. Gewalt sei niemals ein Mittel in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, hieß es in einer Stellungnahme des Senators aus Vermont, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben hatte.

Das US-Repräsentantenhaus setzte alle für Mittwoch geplanten Abstimmungen aus, kam aber zu einer Sitzung zusammen. Der republikanische Vorsitzende der Kammer, Paul Ryan, richtete einen emotionalen, überparteilichen Appell an die Abgeordneten. "Wir sind in unserem Schock vereint. Wir sind in unserer Angst vereint", erklärte er. "Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle."

