Nach Cyber-Angriff auf Politiker: Festnahme in Hessen

Ein junger Mann ist im Visier der Ermittlungen - vor 27 Minuten

WIESBADEN - Ein junger Mann ist nach dem Datenklau im großen Stil in Hessen vorläufig festgenommen worden.

Nach dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente ist ein 20-Jähriger in Mittelhessen vorläufig festgenommen worden. Das teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mit.

Der vorläufig Festgenommene ist in vollem Umfang geständig. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen.

Mehr Informationen folgen.

dpa