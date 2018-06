Nach dem EU-Gipfel sitzt Angela Merkel am längeren Hebel

NÜRNBERG - Die lange Nacht in Brüssel und die Einigung in der Migrationsfrage kann Kanzlerin Merkel als Erfolg für sich verbuchen. Das Ergebnis wird ihren Widerpart, Innenminister Horst Seehofer, zum Einlenken zwingen - auch in seinem eigenen Interesse, kommentiert Dieter Schwab, stellvertretender NN-Politikchef.

Zwei Fragen sind es, die sich nach der langen Nacht von Brüssel hauptsächlich stellen: Ist das jetzt eigentlich ein gutes Ergebnis für die Europäische Union? Und ist es ein gutes Ergebnis für Kanzlerin, die nationale Alleingänge bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an Grenzen partout vermeiden will?

Zum ersten Punkt: Die Einigung von Brüssel spiegelt die politischen Realitäten, den Zustand der Gemeinschaft, passgenau wieder. Die Flüchtlingskrise hat viele Staaten zutiefst erschüttert, sie hat tiefe Ängste ausgelöst - nicht nur, weil da plötzlich Hunderttausende von Migranten in die Länder kamen, sondern weil die auch eine nicht mehr zu verdrängende Erinnerung an die Krisenherde dieser Welt waren und sind: An die Konflikte im Nahen Osten, den Hunger in Afrika, den Terror in Afghanistan. Plötzlich schienen sie den Wohlstand und die Sicherheit in der Gemeinschaft zu bedrohen.

Das hat in Österreich und Italien Populisten an die Macht gebracht und die AfD in der Bundesrepublik stark gemacht. Diese Entwicklung gibt den Handlungsrahmen vor; die europäischen Regierungen wollen die Gemeinschaft verstärkt abschotten, um die innere Situation wieder zu stabilisieren.

Genau das geschieht durch den verstärkten Grenzschutz, aber auch durch die geplanten Asylzentren in Afrika und Europa. Dabei sind die Anlaufstellen in Libyen, Tunesien oder auch Marokko durchaus eine Chance, um den Schleppern ihr elendes, zynisches Geschäftsmodell zu erschweren: Sie kassieren verzweifelte Menschen ab, schicken sie in untauglichen, überfüllten Booten aufs Meer. Sie verdienen auf jeden Fall, egal ob die Flüchtlinge ertrinken oder gerettet werden. Für solche Überfahrten gibt es keinen echten Grund mehr, wenn jeder bereits auf afrikanischem Boden prüfen lassen kann, ob er eine Chance auf Aufnahme in einem EU-Land hat oder nicht.

Noch zahlreiche Stolpersteine

Freilich: Es hängt jetzt viel von der schnellen Umsetzung ab. Noch ist keins dieser Zentren vereinbart, geplant, finanziert und gebaut. Da gibt es noch zahlreiche Stolpersteine, an denen das Projekt scheitern kann.

Ähnliches gilt für die Zentren, die innerhalb der Gemeinschaft entstehen sollen. Sie sollen den Flüchtlingen wohl verdeutlichen, dass sie nicht beliebig in den Ländern der Gemeinschaft herumreisen können, sondern dort auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten müssen. Ob das funktioniert, muss sich erst noch zeigen.

Der zweite Punkt: Die Gemeinschaft hat zwar vereinbart, dass diese Sekundärmigration eingedämmt werden soll. Viel mehr als diese Absichtserklärung kann Angela Merkel ihrem Innenminister Horst Seehofer nicht bieten. Er will ja bekanntlich in andern Ländern bereits registrierte Flüchtlinge an der Grenze abweisen lassen. Trotzdem hat sich ihr Blatt entscheidend verbessert.

Denn Angela Merkel kehrt als Regierungschefin aus Brüssel zurück, die innerhalb der Europäischen Union ein Konzept vereinbart hat, das zumindest Chancen bietet: Nämlich, die Migration besser und wirkungsvoller als bisher zu steuern. Dagegen wirkt Seehofers Knackpunkt wie Kleinkram, auf den es jetzt wirklich nicht ernsthaft ankommt. Er kann - wie auch Ministerpräsident Markus Söder oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt - nach außen nicht mehr glauibhaft vermitteln, dass dieses Thema es wert ist, die Koalition zu riskieren und damit möglicherweise das große, weit umfassendere europäische Konzept aufs Spiel zu setzen.

Widerstand kommt nicht gut an

Dazu kommt: Der hinhaltende Widerstand aus Bayern kommt bisher bei den Bürgern nicht gut an. Konservative Wähler mögen es nicht, wenn die eigene Regierung geschwächt wird; deshalb stagnieren auch die Umfragewerte der CSU vor der Landtagswahl trotz der lautstarken Debatte.

Aber auch für die Christsozialen ist die Einigung in Brüssel eine Chance, wie sie leidlich gesichtswahrend aus der ganzen Angelegenheit herauskommt: Sie kann die Abweisungen an den Grenzen zwar nicht vom Tisch nehmen, aber erst einmal hintanstellen - mit dem einleuchtenden Argument, jetzt müsse erst einmal abgewartet werden, wie die in Brüssel beschlossenen Maßnahmen wirken.

Mit anderen Worten: Angela Merkel hat ihrem widerspenstigen Innenminister und seinen Getreuen einen eleganten Ausweg geschaffen. Sie werden ihn nehmen müssen - und die Kanzlerin sitzt deshalb am längeren Hebel.

