Nach Kritik an Spahn: Verpönte Zweifel am großen Elend

Die bloße Existenz der Tafeln ist noch kein Beweis für staatliches Versagen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - CSU-Politiker Jens Spahn befeuerte mit seinen umstrittenen Aussagen zu den Tafeln die Diskussionen um Armut in Deutschland. Während manche die Hilfe als Beweis für staatliches "Totalversagen" sehen, spricht Spahn nur eine gern verschwiegene Tatsache aus, meint NZ-Redakteur Martin Schabenstiel.

Stieß in den letzten Tagen auf viel Kritik: Der zukünftige Gesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Stefanie Loos/AFP



Es ist Migranten nicht verboten, ihren Nahrungsbedarf bei einer Tafel zu decken, um die staatlichen Geldleistungen von einigen Hundert Euro monatlich anderweitig zu verwenden. Ein Ausweg würde darin liegen, Asylbewerbern nur noch mit Sachleistungen unter die Arme zu greifen. Dass die Linke dies als "diskriminierend" ablehnt, legt den Verdacht nahe, dass es ihr nicht um rasche Lösungen, sondern um eine endlose Armuts- und Umverteilungsdebatte in einem Land geht, in dem schon jetzt jeder dritte Euro für Soziales ausgegeben wird.

Statt die Tafeln als Zeugnis einer nachbarschaftlichen Fürsorge zu würdigen, die nicht alles dem Staat überlassen will, geschieht derzeit das Gegenteil: Die Hilfe wird als angeblicher Beweis für staatliches "Totalversagen" und für angebliche Massenarmut missbraucht. Ebenso gut könnte man Fahrgemeinschaften als Zeichen dafür deuten, dass sich zu wenige Leute ein Auto leisten können.

Mit seiner Aussage, auch ohne Tafeln würde dank Hartz IV in Deutschland niemand verhungern, erinnert der CDU-Politiker Jens Spahn an eine gern verschwiegene Tatsache, auf die vor ihm auch schon der als liberal geltende CDU-Politiker und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hingewiesen hat. Mit Spahn rüttelt nun freilich der einzige dezidiert konservative CDU-Politiker in Merkels Kabinett an liebgewordenen Verelendungstheorien, da ist das Wutgeheul bis hin zur Forderung nach einem Rücktritt noch vor dem Amtsantritt besonders laut. Nur die SPD hält sich noch ein wenig zurück, bis die Tinte unter dem gerade erst unterzeichneten Koalitionsvertrag trocken ist.

Martin Schabenstiel