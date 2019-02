Nach USA: Russland will INF-Abrüstungsvertrag aussetzen

Das verkündete Wladimir Putin am Samstag in einer Mitteilung des Kremls - vor 25 Minuten

MOSKAU - Am Freitag erst verkündeten die USA, den INF-Vertrag aufkündigen zu wollen. Nun zieht auch Russland nach, wie Präsident Wladimir Putin nun einen Tag später erklärte.

Eine Protestaktion vor der amerikanischen Botschaft in Berlin warnt vor einem ungezügelten atomaren Wettrüsten. © Juergen Blume, epd



Eine Protestaktion vor der amerikanischen Botschaft in Berlin warnt vor einem ungezügelten atomaren Wettrüsten. Foto: Juergen Blume, epd



Russland will den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen als Reaktion auf die Aufkündigung des Abkommens durch die USA aussetzen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag einer Mitteilung des Kremls zufolge an.

Weitere Informationen folgen.

dpa