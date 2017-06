Nach Wahl-Desaster: Twitter lacht über Theresa May

LONDON - Rückenwind für die Brexit-Verhandlungen wollte sich Theresa May durch Neuwahlen in Großbritannien sichern. Das ging schief. Nun machen sich die User auf Twitter über die Premierministerin lustig.

Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat bei der Wahl die absolute Mehrheit im britischen Parlament verloren. © AFP



"Desaster", "schrecklicher Fehler", "Katastrophenwahl": Das internationale Medienecho auf die Abstimmung in Großbritannien ist verheerend. Der Ausgang zeige Theresa Mays persönliches Scheitern. Sie sei Premierministerin aus Zufall, vertrete keine eindeutigen Meinungen, sei nicht authentisch. Nach Ansicht der großen internationalen Blätter hat Theresa May nun die Quittung für ihre Politik bekommen.

Im Netz machen sich die Menschen nach der Wahl derweil über die britische Premierministerin lustig. Bei Twitter etwa unter dem Hashtag #TheresaMayhem. Dieser kombiniert den Namen der offensichtlichen Verliererin mit "mayhem", dem englischen Wort für Chaos.

Ein User schreibt etwa: "Entweder Theresa May ist die raffinierteste Politikerin, die vorgespielt hat ein starkes Mandat haben zu wollen, um den Brexit zu leiten, oder... #ChaosTheresa "

Either Theresa May is the most subtle politician, who feigned wanting a strong mandate so she could moderate Brexit or.... #TheresaMayhem — Justin Sutcliffe (@JustinSutcliffe) 9. Juni 2017

Ein anderer: "Sie hat diesen Hashtag mehr als verdient!"

Well she deservedly won the hashtag #TheresaMayhem #BBCElection2017 — Derek Stephen (@rutakingthep) 9. Juni 2017

May hat sich verzockt, da sind sich nach der Wahl alle einig - visuelle Vergleiche machen die Runde auf Twitter.

Auch die klassischen Katzen-Antimationen kommen nicht zu kurz.

Andere stellen fest, dass May das Volk scheinbar gewaltig unterschätzt habe.

Die Entscheidung für Neuwahlen trifft Theresa May in jedem Fall wie ein Bumerang! Keine gute Idee!

