Neue Bamf-Chefin: Managerin und Motorrad-Fan

NÜRNBERG - Für diesen Job braucht man Nerven wie Drahtseile, und die hat Jutta Cordt nach eigener Aussage. Seit Anfang des Jahres leitet die 53-Jährige das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Am Donnerstag wird sie offiziell ins Amt eingeführt.

Cordt stammt aus Herne im Ruhrgebiet und hat fast ihr gesamtes Arbeitsleben bei der Bundesagentur für Arbeit verbracht. Foto: dpa



Die Nürnberger Behörde, die Jutta Cordt nun leitet, steht seit Beginn der großen Flüchtlingszuwanderung heftig in der Kritik.

Das Bundesinnenministerium hob vor allem zwei Fähigkeiten der neuen Bamf-Chefin hervor: Sie könne Verfahren beschleunigen und Menschen in Deutschland integrieren. Beides sind die zentralen Herausforderungen der Flüchtlingsbehörde, und beides hat Cordt bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gelernt. Cordts Vorgänger Frank-Jürgen Weise, zugleich Chef der BA, hatte die Leitung des Bamf zum Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung im Herbst 2015 übernommen.

Cordt stammt aus Herne im Ruhrgebiet und hat fast ihr gesamtes Arbeitsleben bei der BA verbracht. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften sammelte sie in einer Rechtsanwaltskanzlei in den USA erste Erfahrungen, bevor sie ihre BA-Karriere 1993 als Trainee für den höheren Dienst beim Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen begann. 2002 wechselte sie für kurze Zeit ins Bundesarbeitsministerium - in die Geschäftsstelle der Hartz-Kommission, bevor sie zur Bundesagentur zurückkehrte und dort zunächst die Regionaldirektion für Sachsen und zuletzt die für Berlin-Brandenburg leitete.

Cordt ist mit einem BA-Kollegen verheiratet und hat keine Kinder. Sie geht gern joggen, um den Kopf frei zu kriegen, und im Winter Ski fahren, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am liebsten fährt die selbstbewusste Frau in der Freizeit mit ihrem Mann Motorrad. Sie hat sich eine eigene Maschine gekauft und vor langer Zeit den Führerschein gemacht: "Nur mitfahren hinten fand ich langweilig."

