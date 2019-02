Neue Serie: So verändert Künstliche Intelligenz unseren Alltag

KI soll Schlüsseltechnologie werden - Vielseitige Anwendungsbereiche - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Es klingt fast unheimlich. Künstliche Intelligenz trifft zunehmend und weitgehend unbemerkt viele Entscheidungen in allen möglichen Lebensbereichen. Grund genug, dass wir uns in den kommenden Wochen intensiv mit diesem Phänomen beschäftigen.

Der humanoide Roboter Sophia kann mittels Künstlicher Intelligenz einfache Unterhaltungen mit Menschen führen. © Ukrinform



Der humanoide Roboter Sophia kann mittels Künstlicher Intelligenz einfache Unterhaltungen mit Menschen führen. Foto: Ukrinform



Viele Menschen denken immer noch an Science-Fiction-Szenarien in einer fernen Zukunft, wenn sie mit dem Begriff der Künstlichen Intelligenz (kurz KI) konfrontiert werden. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage der Bertelsmann-Stiftung weiß etwa jeder zweite EU-Bürger nicht, was Algorithmen sind. 15 Prozent der 10.960 befragten Personen in allen 28 EU-Ländern hatten den Begriff überhaupt noch nie gehört und nur etwa acht Prozent meinen, gut über dieses Schlüsselelement der KI Bescheid zu wissen.

Deep Learning, Cyborg und Block Chains: Glossar zur KI

Dabei nehmen Algorithmen, also Handlungsanweisungen, die in Computerprogrammen Schritt für Schritt ausgeführt werden, täglich ganz konkret Einfluss auf das Leben der Menschen. Zum Beispiel nutzen bereits 18 Prozent der Unternehmen Algorithmen im Personalmanagement.

In Forschung und Lehre ist die KI schon längst nicht mehr wegzudenken. Vor einigen Monaten stellte die Bayerische Staatsregierung eine Zukunftsinitiative für Künstliche Maschinelle Intelligenz vor, mit der der Freistaat diese Schlüsseltechnologie maßgeblich mitgestalten will. "Wir investieren hier massiv und optimieren so die Rahmenbedingungen und Strukturen, um auch auf diesem Feld international als Standort für Spitzenforschung sichtbar zu sein", sagt Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU).

Wie aber wird KI unser künftiges Leben verändern? Kann sie uns auch gefährlich werden?

In den Nürnberger Nachrichten erscheinen folgende Artikel:

16.2.: Wohin geht die Reise? Was klappt schon? Wer beteiligt sich?

18.2.: Wie ändert KI unser Leben? Was leistet sie in den Amtsstuben?

20.2.: Was tut sich in Läden? Was können sprachbasierte Systeme?

23.2.: Wie funktionieren Algorithmen in Musik und Malerei?

25.2.: Was lehrt uns Frankenstein über KI? Steuert sie den Verkehr mit?

27.2.: Wird der Bauer überflüssig? Wie nutzt die Industrie KI?

2.3.: Was macht KI mit Menschen? Wie realistisch sind Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine? Revolutioniert KI den Fußball?

4.3.: Wie wird KI in der Strafverfolgung eingesetzt? Was tut das Analytics Data Application Center?

6.3.: Welche Rolle spielt KI in Film und Literatur? Wohin, bitte, soll die Fahrt gehen?

9.3.: Wie wirkt sich KI auf Gesundheits- und Finanzwesen aus?

11.3.: Was erledigt Dr. Roboter im OP und in der Redaktion?

13.3.: Wie arbeiten Algorithmen in der Bewerberauswahl?

16.3.: Wie beurteilen ein Medienethiker und ein Entwickler die Chancen und Risiken der KI?

aar