Neue Studie: Jeder zweite Deutsche geht in Frührente

Viele nehmen finanzielle Einbußen in Kauf, um früher in Rente gehen zu können - vor 22 Minuten

BERLIN - Der demografische Wandel wird nach Ansicht der Techniker Krankenkasse (TK) zunehmend auch ein Problem für die Unternehmen in Deutschland. Mehr als jeder zweite Erwerbstätige scheide vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen leistungsfähig bleiben und überhaupt bis zum Rentenbeginn arbeiten können", sagte Baas. © Stephanie Pilick/dpa



Darunter scheidet jeder Siebte (13,5 Prozent) aufgrund von Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder einer Schwerbehinderung, sagte der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, am Mittwoch in Berlin.

Ein weiteres Drittel der Berufstätigen, die vorzeitig aus dem Job ausscheiden, habe zwar genug Berufsjahre zusammen, nehme aber deutliche finanzielle Einbußen in Kauf, um früher in Rente gehen zu können, erläuterte der Kassenchef bei der Vorstellung des Gesundheitsreports 2018. Er steht unter dem Motto "Fit oder fertig" und widmet sich speziell den Erwerbsbiografien in Deutschland.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen leistungsfähig bleiben und überhaupt bis zum Rentenbeginn arbeiten können", sagte Baas. Vor dem Hintergrund, dass jetzt die geburtenstarke Generation der sogenannten Babyboomer langsam ins Rentenalter komme, seien Politik, Unternehmen und Krankenkassen gefragt, schnell Lösungen zu entwickeln: "Zum einen, damit die Menschen länger gesund bleiben, und zum anderen auch, um den Wissenstransfer von einer Erwerbsgeneration in die nächste zu gewährleisten." Das betriebliche Gesundheitsmanagement werde deshalb immer wichtiger, betonte Baas.

epd