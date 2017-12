Neue Zahlen: Das sind die größten Unternehmen der Region

Über 1000 neue Jobs 2017: Top-Arbeitgeber stellen ein - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Der langanhaltende Aufschwung zeigt Wirkung: Die 30 Top-Arbeitgeber der Region haben in Summe 2017 noch einmal über 1800 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen. Hier sind die aktuellen Zahlen der größten Arbeitgeber der Region.

Mit Abstand Spitzenreiter in diesem Ranking ist Siemens mit unverändert 37.000 Beschäftigten in Mittelfranken - dem schlagzeilenträchtigen Jobabbau in einigen Bereichen stehen in etwa genauso viele Neueinstellungen in anderen Sparten gegenüber.

Unser Arbeitgeber-Ranking zeigt aber auch: Es sind vor allem Mittelständler, die wachsen und einstellen. Und es sind - anders als noch vor Jahren - verstärkt Industriebetriebe, die neue Mitarbeiter brauchen.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 126.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



