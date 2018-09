Neuer Abschiebeflug aus Bayern nach Afghanistan geplant

MÜNCHEN - Trotz der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan sollen Mitte nächster Woche erneut abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland nach Kabul abgeschoben werden.

Immer wieder brechen vom Münchner Flughafen Abschiebeflieger nach Afghanistan auf. Foto: Daniel Maurer/dpa



Der Flug solle am Dienstagabend am Flughafen München starten, sagte Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Das bestätigten auch Regierungsquellen in Afghanistan sowie Aktivisten in Deutschland. Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsministeriums in Kabul bestätigte, dass eine Ankunft Mitte nächster Woche erwartet werde.

Bisher wurden insgesamt rund 350 Männer in 15 Sammelabschiebungen seit Dezember 2016 nach Afghanistan zurückgebracht.

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan ausweitet. Erst Mitte August griffen Taliban die strategisch wichtige ostafghanische Stadt Gasni an. Am Mittwoch wurden bei einem Doppelanschlag in Kabul mindestens 26 Menschen getötet und 91 verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich.

