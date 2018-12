Neues Einwanderungsgesetz ist Schritt in die richtige Richtung

NÜRNBERG - Endlich: Deutschland gibt sich ein Einwanderungsgesetz - ein Schritt in die richtige Richtung, kommentiert NZ-Chefredakteur Stephan Sohr. Und dennoch setzt die Politik damit falsche Anreize.

Deutschland ist ein Einwanderungsland - und dafür braucht es ein entsprechendes Gesetz. © Monika Skolimowska/ZB/dpa



Lange, zu lange hat sich dieses Deutschland, haben sich Politik und Gesellschaft, darum herumgedrückt, sich in der Migrationspolitik ehrlich zu machen. Und wie andere Einwanderungsländer auch, nehmen wir Kanada als ein weltweit positives Beispiel, Arbeits- und Fluchtmigration systematisch zu regeln und zu steuern, und zwar so, dass es einerseits der Volkswirtschaft dient und andererseits humanitäre Aspekte nicht unterminiert werden.

Nun gibt sich Deutschland aber tatsächlich ein Einwanderungsgesetz, das den seit langem geäußerten Erwartungen der Wirtschaft, aber auch den Erwartungen, die ein aufnehmendes Land an Zuwanderer stellen darf, gerecht werden soll. Was hierzu nun auf dem Tisch liegt, geht in die richtige Richtung. Kanada gibt dafür ein gutes Beispiel. Wer dort als Deutscher arbeiten will, muss qualifiziert sein und gebraucht werden – dann darf er ins Land. Auf gut Glück und womöglich auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, geht nicht. Richtig so!

Auch abgelehnten Asylbewerbern, denen die Integration in den Arbeitsmarkt gelungen ist, soll es ermöglicht werden, länger und womöglich für immer in Deutschland bleiben zu können. Das ist zwar pragmatisch und aus Sicht etwa ausbildender Betriebe gewünscht, migrationsrechtlich aber hochproblematisch. Denn im Kern würde so der unberechtigte dauerhafte Aufenthalt in Deutschland nachträglich legitimiert. Das setzt falsche Anreize.

