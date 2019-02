Neues Gesamtkonzept der SPD: Wer bietet mehr?

Die Partei ist ein einziger sozialer Flickenteppich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaum ein Tag ohne neue Vorschläge der SPD in Sachen Sozialreformen: Grund-Rente, Bürgergeld statt Hartz IV, neue Kinder-Grundsicherung, Recht auf Heimarbeit. Andrea Nahles, Hubertus Heil und andere leisten sich einen Wettbewerb unter dem Motto "Wer bietet mehr?". Am Wochenende will die SPD ihr Gesamtkonzept präsentieren. NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz erklärt im Kommentar, was er davon hält.

Wie will sich die SPD nach ihrem Absturz neu positionieren? Die Partei hat da viele Vorschläge, zu viele? © dpa



Wie will sich die SPD nach ihrem Absturz neu positionieren? Die Partei hat da viele Vorschläge, zu viele? Foto: dpa



Eine Neujustierung unseres Sozialstaats ist dringend, sie ist überfällig, sie ist buchstäblich notwendig. Es gibt zu viele Schieflagen, die sich schwer mit dem Sozialstaatsgebot jenes Grundgesetzes vereinbaren lassen, dessen 70. Geburtstag die Republik Ende Mai feiern wird.

Da ist die zu hohe Zahl der Niedrigverdiener, deren Lohn nicht zum Leben reicht – eine Folge der im Kern richtigen Hartz-Reformen, die den Arbeitsmarkt belebt, aber das Lohnniveau gedrückt haben. Logische Folge: steigende Altersarmut. Im Gegensatz dazu steht eine zusehends wohlhabende Schicht, die ihr Einkommen überproportional steigern kann.

Eigentum verpflichtet

Nicht schon wieder die alte Neiddebatte, werden einige einwenden. Soziale Gerechtigkeit, also zumindest annähernd gleiche, auskömmliche Lebensverhältnisse haben nichts mit Neid zu tun, sehr viel aber mit dem Grundgesetz, in dem zum Beispiel steht: "Eigentum verpflichtet." Mit der Ergänzung "Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen".

Bilderstrecke zum Thema Diese Politiker aus der Region sitzen jetzt im Landtag Es war ein harter Kampf und die Konkurrenz war ihnen nicht selten dicht auf den Fersen: Jetzt ist entschieden, welche Kandidaten aus der Region die Wählergunst für sich entschieden haben und in den Landtag einziehen dürfen. Hier kommen die Gewinner aller Stimmkreise - und die Kandidaten !



Nun ist es in Deutschland so, dass deutlich weniger Menschen als in anderen Industriestaaten überhaupt dazu in der Lage sind, Eigentum zu bilden. Sozial Schwache schaffen das nicht. Wie geht ein Sozialstaat, der durch Steuern auch steuern kann, damit um? Aktuell wird über die Grundrente debattiert, die Aufstockung der Grundsicherung auf eine Art Mindestrente, wie sie nun, nach vergeblichen ähnlichen Anläufen von Ursula von der Leyen und Andrea Nahles, Arbeitsminister Heil vorschlägt. Sein Modell hat Tücken, es differenziert nicht nach Bedürftigkeit; Beschäftigte, die weniger als 35 Jahre gearbeitet haben, fallen durch – da müsste noch gefeilt werden. Geschätzte Kosten: rund fünf Milliarden.

Zugleich hat die Koalition vor, den "Soli" abzuschaffen. Die SPD will, wie im Koalitionsvertrag (in dem auch die Grundrente steht) vereinbart, den Solidaritätszuschlag nur für 90 Prozent der Zahler streichen, nicht für Spitzenverdiener. Das würde den Staat zehn Milliarden Euro an Einnahmen kosten. Die Union will den Soli für alle kippen – was Topverdiener um elf Milliarden entlasten würde. Interessante Dimensionen: Fünf Milliarden für eine Grundrente, eventuell über 20 Milliarden Soli-Entlastung . . .

Mutiger denken

Wie wäre es, wenn Sozialdemokraten und engagierte Sozialpolitiker der Union einen wirklich großen Wurf versuchten für einen gerechteren, effektiveren Sozialstaat? Damit könnte die nach wie vor schwächelnde GroKo Geschichte schreiben. Die Vorschläge sind alt, wurden aber nie angepackt. In anderen Staaten schon. Österreich etwa hat den Kreis derer, die in die Sozialkassen einzahlen, ausgeweitet, auf Unternehmer, Solo-Selbstständige und seit 2005 auch auf neue Beamte. Dort gibt der Staat zudem mehr für die Rente aus.

In Deutschland ist so etwas ebenso tabu wie das Thema "Pensionen". Leider. Denn ein stabiler, leistungsfähiger und vor allem auch gerechterer Sozialstaat ist eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende, lebendige Demokratie. Von der wenden sich nämlich jene ab, die abgehängt werden. Und das sind in Deutschland zu viele, wir erleben es in Umfragen und auch bei Wahlen. Und das sehen, das spüren, das wissen eigentlich auch die meisten Verantwortlichen. Gegensteuern wäre daher dringlich – und zudem das schönste Geschenk für den 70. Geburtstag des Grundgesetzes eines echten Sozialstaats.

Alexander Jungkunz E-Mail