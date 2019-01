Neujahrsansprache: Söder will sich um Bayerns Natur kümmern

MÜNCHEN - Der Klimawandel und Europa werden Bayern 2019 aus Sicht von Markus Söder besonders beschäftigen. In seiner Neujahrsansprache hat der Ministerpräsident aber auch eine klare Botschaft an Populisten und Nationalisten.

Es war ein aufregendes Jahr, auch und besonders für Markus Söder. © Peter Kneffel/dpa



"Gerade im neuen Jahr steht die Zukunft Europas auf dem Spiel. An allen Ecken und Enden des Kontinents wird an der Idee Europas gezerrt", sagte der CSU-Politiker in seiner Neujahrsansprache. "Nationalisten und Populisten wollen uns einreden, dass wir ein gemeinsames Europa gar nicht brauchen. Gerade dies sollten wir gemeinsam verteidigen", sagte er mit Blick auf das Europawahljahr. Europa sei die Hoffnung für die Zukunft. "Nur gemeinsam können wir nachhaltige Antworten in einer sich schneller drehenden Welt geben."

Und auch die Umwelt sei bedroht: "In Bayern sind wir zwar von Katastrophen im letzten Jahr verschont geblieben, aber auch wir haben gespürt, dass der Klimawandel bei uns stattfindet", resümierte der Regierungschef das Jahr 2018.

Arten verschwinden

"Unsere Landwirte kämpften im Sommer mit der Dürre. Die Flüsse hatten Niedrigwasser. Es gab hohe Temperaturen bis in den November, viele Arten verschwinden ganz leise." Klima- und Artenschutz müssten verstärkt werden. "Wir werden uns daher stärker um unsere Umwelt und Natur kümmern müssen", sagte Söder. Es sei nicht die Frage, ob der Klimawandel kommt, sondern ob wir bereit sind, uns zu verändern um ihn zumindest zu verlangsamen.

Der Klimaschutz soll in die bayerische Verfassung aufgenommen werden und Bayern soll ein eigenes Klimaschutzgesetz bekommen. "Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe, die nicht nur zwischen den Jahren, sondern das ganze Jahr jeden Einzelnen von uns betrifft."

Unterdessen zeichnet sich eine Entspannung in der Dauerfehde zwischen CSU und CDU ab. Söder sagte vor der CSU-Klausur in Kloster Seeon, mit der CDU sollte mehr "das Gemeinsame betont werden". Die CSU hat die neue CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Klausur in den Chiemgau eingeladen.

