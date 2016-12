Newsblog: Anis Amri nach Anschlag in Berlin gesichtet

BERLIN - Ein Lastwagen rast in einen Berliner Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen sterben. Nun ist der Tunesier Anis Amri zur europaweiten öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Alle Informationen im Newsblog.

+++ Bei der Tat im Herzen Berlins raste am Montagabend ein Lastwagen über einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und tötete mindestens zwölf Menschen. Weitere 48 Menschen mussten zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

+++ Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Täter um den 24-jährigen Tunesier Anis Amri, der mittlerweile per Haftbefehl gesucht wird. Innenminister De Maizière bestätigte, dass Amris Fingerabdrücke im Fahrerhaus des Tatfahrzeugs gefunden wurden. Eine Belohnung in Höhe von bis zu 100.000 Euro wurde ausgesetzt.

+++ Anis Amri wurde bis September überwacht, da es keine Hinweise zu einer Anschlagsplanung gab, wurde die Aktion beendet

