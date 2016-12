Newsblog: Drei Komplizen Amris festgenommen

Drei Männer mit Verbindungen zu Amri in Tunesien festgenommen - vor 1 Stunde

BERLIN - Ein Lastwagen rast in einen Berliner Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen sterben. Nun wurde der mutmaßliche Tatverdächtige Anis Amri in Mailand von der Polizei erschossen. Alle Informationen im Newsblog.

Bilderstrecke zum Thema In Mailand erschossen: Terror-Verdächtiger Anis Amri ist tot Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am Freitag in Mailand getötet. Polizisten erschossen den 24-jährigen Tunesier in einem Bahnhof. Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigte, dass die Fingerabdrücke des Toten identisch mit denen seien, die in Berlin im Lkw gefunden wurden.



+++ Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am Freitag in Mailand getötet. Polizisten erschossen den 24-jährigen Tunesier in einem Bahnhof. Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigte, dass die Fingerabdrücke des Toten identisch mit denen seien, die in Berlin im Lkw gefunden wurden.

+++ Bei der Tat im Herzen Berlins raste am Montagabend ein Lastwagen über einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und tötete mindestens zwölf Menschen. Weitere 48 Menschen mussten zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

+++ Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, teilte das Innenministerium in Tunis am Samstag mit.