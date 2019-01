No-Deal-Brexit: Unterhaus will keinen Brexit ohne Abkommen

Sollte das Abkommen abgelehnt werden, sind alle Änderungen hinfällig - vor 25 Minuten

LONDON - Das britische Unterhaus hat sich grundsätzlich gegen einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne ein Brexit-Abkommen ausgesprochen. Die Abgeordneten billigten am Dienstagabend einen Antrag der konservativen Abgeordneten Caroline Spelman, der einen sogenannten No-Deal-Brexit ablehnt.

Das britische Parlament will den "No-Deal-Brexit" . Das heißt keinen Austritt aus der EU ohne Abkommen. © dpa



Das britische Parlament will den "No-Deal-Brexit" . Das heißt keinen Austritt aus der EU ohne Abkommen. Foto: dpa



Allerdings hat der Beschluss rechtlich keine Konsequenzen. Ein ungeordneter Brexit kann dadurch allein nicht abgewendet werden. Das Austrittsdatum 29. März 2019 ist im EU-Austrittsgesetz festgeschrieben. Sollte es weder ein Abkommen noch eine Verschiebung der Brexit-Frist geben, würde Großbritannien trotzdem ohne Deal aus der EU ausscheiden.

Bilderstrecke zum Thema Das bedeutet der Brexit für die Briten Wird der Brexit der britischen Wirtschaft schaden? Oder blüht der Handel in Großbritannien ohne die EU auf? Es gibt viele offene Fragen zum Austritt der Briten aus der EU. Die wichtigsten Antworten.



Beobachter hoffen, dass nach der Sitzung klarer ist, wie es nach der Abstimmungsniederlage der Regierung am 15. Januar mit dem Brexit-Abkommen weitergehen soll. Den Abgeordneten lagen insgesamt sieben Anträge vor. Erst zum Schluss wird über das Gesamtpaket abgestimmt. Sollte es abgelehnt werden, sind alle Änderungen hinfällig.

Unter anderem will das britische Parlament die Garantie einer offenen Grenze in Irland im Brexit-Deal neu verhandeln. Die Abgeordneten votierten am Dienstagabend mehrheitlich für einen Vorstoß mehrerer konservativer Abgeordneter, der die Zustimmung des Parlaments zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May von erfolgreichen Nachverhandlungen mit der EU abhängig macht.

May sagte nach der Abstimmung: „Es ist jetzt klar, dass es einen Weg zu einer tragfähigen und nachhaltigen Mehrheit dafür gibt, die EU mit einem Deal zu verlassen.“ May hatte sich zuvor hinter den Vorschlag gestellt und versprochen, das Brexit-Abkommen mit der EU wieder aufzuschnüren. Ob sie damit in Brüssel Erfolg haben wird, gilt aber als zweifelhaft. Bislang lehnt die EU Veränderungen am Brexit-Deal ab. Das Abkommen war Mitte Januar vom Unterhaus mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden.

Die Gefahr eines ungeordneten Brexits am 29. März mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft, Millionen Bürger und Irland ist damit weiterhin nicht gebannt. Das, obwohl sich zuvor eine Mehrheit der Abgeordneten gegen einen No-Deal- Brexit ausgesprochen hatte. Doch der Beschluss ist nicht bindend.

Nach Wahl-Desaster: Twitter lacht über Theresa May

Der sogenannte Backstop ist einer der Knackpunkte im Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und Brüssel. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie an der künftigen Außengrenze der EU zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland Warenkontrollen verhindert werden können.

Die Europäische Union lehnt die vom britischen Unterhaus verlangte Änderung des Brexit-Vertrags nach wie vor ab. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstagabend in Brüssel mit. Diese Linie sei mit den Hauptstädten der 27 bleibenden EU-Staaten abgestimmt.

Bilderstrecke zum Thema Briten stimmen für den Brexit: Das sind die Reaktionen Europa ist in Schockstarre: Unter den britischen Befürwortern der EU herrscht Entsetzen und die Börsen sind in Aufruhr. Die Zahlen der Buchmacher hatten ein anderes Ergebnis vorhergesagt und auch Europas Politiker sind kalt erwischt worden. Nur die britischen Europa-Gegner jubeln.



dpa