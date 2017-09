Nordkorea führt Test mit Wasserstoffbombe durch

Die von der Regierung Nordkoreas am 3. September verbreitete Aufnahme zeigt Staatschef Kim Jong Un (2.v.r.) bei der Inspektion eines angeblichen Wasserstoffbomben-Sprengkopfes an einem nicht genannten Ort. Nordkoreas Nuklearwissenschaftler haben nach Angaben der Staatsagentur KCNA eine Wasserstoffbombe gebaut, die von Interkontinentalraketen ins Ziel gebracht werden kann. © Uncredited/KCNA via KNS/dpa