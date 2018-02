Nuklear-Strategie: China distanziert sich von der USA

Asiaten setzen auf friedliche Entwicklung und defensive Verteidigungspolitik - vor 31 Minuten

PEKING - China hat die neue Atomwaffendoktrin der USA scharf kritisiert. Peking "widersetzt sich entschieden" dem vom Pentagon veröffentlichten Strategiepapier.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte am Freitag die neue Einsatzstrategie für Atomwaffen vorgelegt und dabei China als Bedrohungen eingestuft. China indes hofft, dass die USA seine nationale Verteidigung und militärische Entwicklung gerecht beurteilen. © Sebastian Kahnert/dpa



Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte am Freitag die neue Einsatzstrategie für Atomwaffen vorgelegt und dabei China als Bedrohungen eingestuft. China indes hofft, dass die USA seine nationale Verteidigung und militärische Entwicklung gerecht beurteilen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa



So zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag Ren Guoqiang, den Sprecher des Pekinger Verteidigungsministeriums. Chinas nukleare Stärke "werde in dem Dokument hochgespielt." Das Pentagon arbeite in dem Papier zudem vor allem mit Spekulationen.

China setze auf eine friedliche Entwicklung und verfolge eine defensive nationale Verteidigungspolitik. "Wir hoffen, dass die USA ihre Kalter-Krieg-Mentalität ablegen, Verantwortung für die nukleare Abrüstung übernehmen und Chinas nationale Verteidigung und militärische Entwicklung gerecht beurteilen", so der Sprecher.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte am Freitag die neue Einsatzstrategie für Atomwaffen vorgelegt und dabei Russland, aber auch China als Bedrohungen eingestuft.

dpa