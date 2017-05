Nürnberg hat so viele Einwohner wie nie zuvor

NÜRNBERG - Nürnberg hat einen neuen Höchststand bei der Bevölkerungszahl erreicht: Am 30. April wurde die Grenze von 530.000 überschritten.

Wohnten 2000 nur noch 488.400 Menschen in Nürnberg, so stieg die Gesamtbevölkerung in den Folgejahren stetig an. 2010 waren es 505.664. Ende 2015 waren 526.920 Nürnberger registriert. Ende 2016 kamen noch 2487 hinzu.

Laut Wolf Schäfer, Leiter des Statistischen Amts, ist in Nürnberg die Zahl der Sterbefälle indes immer noch höher als die der Geburten. Die Grenze von 500.000 hatte Nürnberg 1975 überschritten, danach sank sie deutlich ab. Mit 466.438 Einwohnern war 1985 der Tiefpunkt in den letzten 50 Jahren erreicht.