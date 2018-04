Nürnberger FDP wirbt für TTIP-Comeback

NÜRNBERG - Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU treibt Politik und Öffentlichkeit um. In Nürnberg hat sich nun die FDP zur aktuellen Situation geäußert. Eine mögliche Lösung könnte aus Sicht der Partei die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu TTIP sein.

Nadja Hirsch ist die Fraktionsvorsitzende der FDP im Europäischen Parlament. Foto: Alexander Louvet



Hinter Nadja Hirsch liegen aufreibende Wochen. Die Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Europäischen Parlament ist auch Mitglied im dortigen Ausschuss für internationalen Handel. "Als Trump seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn gefeuert hat, dachten wir alle, dass die Strafzölle kommen", berichtet sie. Cohn stand Trump nahe und galt als ein Kritiker von Strafzöllen. Das war Anfang März. Seither hat sich die Situation aus europäischer Sicht etwas entspannt. Vorläufig ist Europa von den US-Strafzöllen ausgenommen. Eine Tatsache, die nach Meinung Hirschs auch auf die Drohung der EU zurückzuführen ist, ihrerseits Strafzölle auf Erdnussbutter oder Harley-Davidson-Motorräder aus den USA zu erheben. "Das war ein kluges Vorgehen der Kommission", kommentiert sie. In einem Punkt aber gibt die liberale Politikerin dem US-Präsidenten recht: Der Welthandel verläuft nicht immer fair.

Wachsender Konkurrenzdruck

Katja Hessel, Bundestagsabgeordnete der Nürnberger FDP, sieht Deutschland auch durch Trumps Steuerreform, die massive Erleichterungen für US-Unternehmen vorsieht, unter Druck. Hessel fordert – ganz in alter FDP-Manier – eine Vereinfachung des Unternehmenssteuerrechts und Steuersenkungen für die Bürger. "Das Geld dafür hätte Deutschland", ist sie sich sicher. Ihre Kollegin aus dem Europaparlament hat indes die Hoffnung, dass der Streit mit den USA das Image des Freihandels in Deutschland aufpoliert. Schließlich zeige die aktuelle Debatte Skeptikern, wie wichtig der reibungslose Austausch von Gütern auf den Weltmärkten sei. Daher sieht Hirsch jetzt die Zeit gekommen, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA wieder aufzunehmen. Aus Trumps Sicht könnte dies den Vorteil bieten, dass Zollschranken auf beiden Seiten des Atlantik – und damit auch die von ihm beanstandete Benachteiligung amerikanischer Produkte – wegfallen würden.

Hat sich die öffentliche Meinung geändert?

In Deutschland war TTIP allerdings nie sehr beliebt. Schließlich standen erhebliche Eingriffe in Verbraucherrechte und eine intransparente Paralleljustiz in Form von privaten Schiedsgerichten eher marginalen ökonomischen Vorteilen gegenüber. Wohl auch deshalb vermutet Nadja Hirsch: "TTIP in der ursprünglichen Form wird nicht mehr kommen, vielleicht aber etwas abgewandelt." Das ebenfalls nicht unumstrittene Freihandelsabkommen CETA der EU mit Kanada könnte aus ihrer Sicht als Vorbild dienen: "Das wäre eine gute Basis."

