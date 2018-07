Nürnberger NSU-Anwalt rechnet mit Verurteilung Zschäpes

NÜRNBERG - Am Mittwoch fällt das Urteil im NSU-Prozess. Der Nürnberger Rechtsanwalt Alexander Seifert vertritt als Nebenkläger den Sohn des in der Scharrerstraße erschossenen Imbissbetreibers Ismail Yasar. Im Interview verteidigt er die Kritik am Mammutverfahren - und spricht über Beate Zschäpe.

Beate Zschäpe gibt sich vor Gericht oft harmlos und naiv. Rechtsanwalt Alexander Seifert bescheinigt ihr jedoch dominantes Verhalten. © Foto: Peter Kneffel, dpa



Herr Seifert, was für ein Urteil erwarten Sie für Beate Zschäpe?

Alexander Seifert: Es ist eine schwierige Frage, ob man sie als Mittäterin verurteilen kann. Aber ich denke, dass im Rahmen der sehr umfangreichen und sehr genauen Beweisaufnahmen genug Punkte gefunden wurden. Ich rechne schon damit, dass sie als Mittäterin verurteilt wird.

Was sind die stärksten Indizien?

Seifert: Dass sie über zehn Jahre mit den beides Uwes (Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, d. Red.) im Untergrund gelebt hat. Dieses Leben war ja Voraussetzung für die Taten – und sie hat sehr stark dazu beigetragen, es zu organisieren. Sie hat die Finanzen verwaltet, darauf gibt es viele Hinweise. Sie wusste nicht nur davon, sie war wohl auch beteiligt an den Bekennervideos, die nach dem Tod ihrer beiden Freunde verschickt worden sind, wahrscheinlich war sie auch am Verschicken beteiligt. Vor und nach den Morden gab es Telefonverbindungen zwischen den beiden Männern und Zschäpe. Es ist insgesamt ein enges Netz von Aktivitäten. Und man kann eben auch Mittäter sein, ohne selbst geschossen zu haben.

Alexander Seifert vertritt als Nebenkläger den Sohn des in der Scharrerstraße erschossenen Imbissbetreibers Ismail Yasar. © F.: Hippel



Zschäpe bittet darum, nicht für etwas verurteilt zu werden, dass sie "weder gewollt noch getan" habe.

Seifert: Sie behauptet, sie hätte von den Taten erfahren, aber immer erst danach, und es hätte ihr dann immer leid getan. Aber sie hätte ja aussteigen können aus diesem Leben im Untergrund. Es ist nicht glaubhaft. Das passt auch nicht zu ihrem eher dominanten Eindruck, den sie in der Hauptverhandlung hinterlassen hat. Wie vehement sie ihre ersten Verteidiger abgelehnt hat, das passt keineswegs zum treudoofen Heimchen am Herd, als das sie sich darstellen will. Die Gesamtdarstellung passt nicht. Natürlich ist sie "fertig" nach so einem langen Prozess. Aber sie ist nicht verschüchtert – das wird klar, wenn man gesehen hat, wie sie die alten gegen die neuen Anwälte ausspielt.

Es gibt viel Kritik am Prozess, wie bewerten Sie das Verfahren?

Seifert: Das Gericht hat sehr gründlich gearbeitet. Der Prozess hat sehr viel geleistet. Natürlich konnte der Prozess nicht das Umfeld des NSU aufdecken oder das Versagen insbesondere des thüringischen Verfassungsschutzes, das hätte die Grenzen des Verfahrens gesprengt. Das sind in erster Linie Fragen der internen Aufklärung und der Untersuchungsausschüsse. Das wollen aber viele nicht verstehen, teilweise wird das auch politisch instrumentalisiert. Aus meiner Sicht hat sich das Gericht wirklich bemüht. Es wird halt immer wieder behauptet, die Bundesanwaltschaft will sich nur auf diese Terrorzelle beschränken, damit sie das Thema hinter sich bringen und das Buch schließen kann. Aber das würde ich so nicht sagen. Das alles muss ja erst einmal eingegrenzt werden – und es gibt ja auch erheblich Beweisschwierigkeiten, was das Umfeld des NSU betrifft.

Kurz vor dem Urteil bittet Zschäpe um Entschuldigung – nach jahrelangem Schweigen. Das sieht eher nach Taktik aus als nach einer Herzensangelegenheit.

Seifert: Nein, das kann nicht von Herzen kommen, und man fragt sich auch, wofür sie sich entschuldigt. Nach ihrer eigenen Lesart kann sie sich nur dafür entschuldigen, dass sie die Leute in dem Haus, das sie angezündet hat, in Gefahr gebracht hat. Wenn sie sich an den Mordtaten wirklich nicht beteiligt hatte, dann könnte sie sich auch dafür entschuldigen, dass sie so lange gegenüber den Opferfamilien geschwiegen hat. Die hatten sie ja angefleht, irgendetwas zu sagen. Aber all das hat Zschäpe nicht explizit zum Ausdruck gebracht.

Sie vertreten den Sohn von Ismail Yasar, der vom NSU in Nürnberg ermordet wurde. Wie geht er damit um?

Seifert: Als sein Vater in der Scharrerstraße getötet wurde, ging der Sohn in die Scharrerschule. Er hatte allerdings in der Woche ein Betriebspraktikum, als der Vater dort in seinem Döner-Imbiss erschossen wurde. Sonst hätte er wahrscheinlich die Sirenen gehört und gesehen, was da passiert ist. Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch. Aber am Mittwoch kommt er mit mir zur Urteilsverkündung, da wird er erstmals diesen Gerichtssaal betreten. Er lebt immer noch in Nürnberg und hat seit dem Tod seines Vaters einen guten Weg gefunden. Aber es wird etwas bleiben. Nicht nur, weil er seinen Vater auf so schreckliche Weise verloren hat. Auch was danach geschehen ist, da wird ein gewisses Misstrauen bleiben.

Wie beurteilt er die Aufarbeitung der NSU-Taten?

Seifert: Ich habe den Eindruck, dass er meine Erklärungen annimmt, warum sich das Gericht auf bestimmte Punkte konzentriert und auf andere nicht. Aber natürlich sieht er die rassistische Komponente der ganzen Sache sehr stark. Neben dem Verlustgefühl gibt es da auch ein gewisses Bedrohungsgefühl. Die Ermittlungsmethoden der Polizei waren teilweise unfassbar, die ging ja lange von Taten einer Türkenmafia aus. Witwen und Kinder, die ihren Vater verloren haben, wurden da mit Unterstellungen konfrontiert. Ständig standen Beamte bei den Angehörigen auf der Matte, mit Verzweiflung und Sturheit haben die in die falsche Richtung ermittelt. Wie es der Zufall so wollte, hatte Herr Yasar eine Visitenkarte

von mir in seiner Tasche, als er tot aufgefunden wurde. Damals hatte

ich mich viel mit organisierter Kriminalität befasst, das könnte für die Ermittler ins Bild gepasst haben. Tatsächlich hatte er sich nur für einen Freund nach einem Rechtsanwalt erkundigt, das alles war an Harmlosigkeit nicht zu überbieten.

