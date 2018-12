Ostukraine: Waffenruhe bröckelt schon am ersten Tag

MOSKAU - Es ist ein neuer Versuch einer Waffenruhe im kriegsgebeutelten Osten der Ukraine. Doch auch zum Jahreswechsel gibt es gegenseitigen Beschuss. Im Konflikt um die festgenommenen Matrosen schaltet sich auch Kanzlerin Merkel ein.

Die Waffenruhe in der Ostukraine überdauerte nicht einmal den ersten Tag. Foto: ukrin/dpa



Im Kriegsgebiet Ostukraine hat eine neue Waffenruhe zum Jahreswechsel kein Ende der Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und Regierungssoldaten gebracht. Wenige Stunden nach dem Beginn der Feuerpause warfen sich beide Seiten am Samstag gegenseitig Beschuss vor. Die Waffenruhe, die zu Mitternacht Ortszeit am Samstag offiziell begonnen hatte, sei bereits nach rund zehn Minuten von Regierungssoldaten im Gebiet Donezk gebrochen worden, sagte ein Separatistensprecher am Sonntag der Agentur Interfax zufolge.

Nach Angaben der Separatisten setzte die ukrainische Armee im Gebiet Donezk Schusswaffen und auch Granatwerfer ein. Agenturen in Kiew meldeten hingegen, dass die Separatisten nahe der Rebellenhochburg Horliwka auf Stellungen der Regierungssoldaten geschossen hätten. Bei dem Angriff habe es jedoch keine Verletzten gegeben. In dem seit 2014 andauernden Konflikt sind bislang mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Allein 2018 verzeichneten die Regierungstruppen rund 100 Tote und 550 Verwundete auf Regierungsseite.

Feuerpause über die Feiertage?

Die Konfliktparteien hatten sich unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag auf die Feuerpause geeinigt, die über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar hinaus gelten sollte. Eine Einschätzung der OSZE zur Einhaltung lag zunächst nicht vor.

Immer wieder werden zu Feiertagen oder auch zum Schulbeginn Waffenruhen vereinbart. Rund zwei Dutzend derartiger Übereinkünfte scheiterten bereits nach wenigen Stunden. Ein 2015 ausgehandelter Friedensplan, der eine dauerhafte Einstellung der Waffengewalt vorsieht, liegt zudem auf Eis.

Auch im Streit um die festgenommenen ukrainischen Matrosen nach einem Vorfall nahe der Meerenge von Kertsch Ende November gibt es keine Fortschritte. Der russische Küstenschutz hatte damals drei ukrainische Boote mit 24 Mann Besatzung gewaltsam festgesetzt. Die Matrosen befinden sich seitdem in einem Untersuchungsgefängnis in Moskau.

Die Meerenge von Kertsch, die zwischen der Ukraine und Russland liegt, ist jetzt nach Moskauer Auffassung rein russisch. Der Zwischenfall mit den Marinebooten vom 25. November hat sich aber vor der Durchfahrt abgespielt, also geografisch noch auf dem Schwarzen Meer.

Merkel und Macron fordern Freilassung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatschef Emmanuel Macron hatten am Freitag "die sofortige und bedingungslose Freilassung aller illegal inhaftierten ukrainischen Seeleute" gefordert. Auch die Menschenrechtslage auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und die Anwendung militärischer Gewalt in der Straße von Kertsch sowie missbräuchliche Kontrollen im Asowschen Meer beunruhigten sehr, teilte die Bundesregierung mit.

Das Moskauer Außenministerium kritisierte dies als unzulässige Anschuldigungen und wies die Forderung zur Freilassung zurück. "Anstatt Russland zu belehren, sollten unsere Partner (...) ihre Aufmerksamkeit auf die Fakten richten, die eine grobe Verletzung von Seiten Kiews zeigen", erklärte das Ministerium am Samstag.

Die Regierung in Kiew sprach zuletzt davon, die Matrosen hätten den Status von Kriegsgefangenen und dürften deshalb nicht verurteilt werden. Der Kreml dementierte dies und stellte klar, dass wegen Grenzverletzung ermittelt werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte zudem, dass das Vorgehen nicht gegen russische Gesetzgebung verstoße.

