Parlamentswahlen: Marcon-Partei holt absolute Mehrheit

Hochrechnungen: Le Pen zieht erstmals in Nationalversammlung ein - vor 1 Stunde

PARIS - Bei der Parlamentswahl in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron eine klare absolute Mehrheit erzielt. Herbe Verluste erlitten dagegen Konservative und Sozialisten. Marine Le Pen zieht erstmals in die Nationalversammlung ein.

Sechs Wochen nach der Wahl zum Staatschef errang Macron mit seinem Parteienbündnis bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit. © dpa



Das Parteienbündnis des sozialliberalen Staatschefs Macron errang im zweiten Wahlgang am Sonntag laut Hochrechnungen zwischen 355 und 424 von 577 Abgeordnetenmandaten. Damit hat der 39-jährige Präsident in der Nationalversammlung freie Fahrt für seine Reformvorhaben.

Konservative und Sozialisten erlitten herbe Verluste: Das konservative Lager erzielte den Hochrechnungen zufolge zwischen 97 und 130 Abgeordnetenmandate. Die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande und verbündete linke Parteien kamen demnach sogar nur auf 27 bis 49 Sitze in der Nationalversammlung.

Linkspartei und Kommunisten gewannen zwischen zehn und 30 Mandate, die rechtspopulistische Front National (FN) von Marine Le Pen zwischen vier und acht Sitze. Parteichefin Le Pen selbst gewann in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich, wie sie der Nachrichtenagentur AFP sagte. Sie zieht damit erstmals in die Nationalversammlung ein.

afp