Passau: Neue bayerische Grenzpolizei nimmt Arbeit auf

Markus Söder und Joachim Herrmann werden zum offiziellen Festakt erwartet - vor 1 Stunde

PASSAU - Am Tag nach der dramatischen Krisennacht der Union startet in Passau die neue bayerische Grenzpolizei. Ausgerüstet mit Hightech kämpft sie gegen illegale Einwanderung und Schleuserkriminalität, aber auch auch gegen Drogenkriminalität, Terrorabwehr und internationale Einbrecherbanden.

Am 2. Juni beginnt die neue bayerische Grenzpolizei mit ihrer Arbeit. In Passau findet anlässlich der Neugründung ein Festakt statt. © Sven Hoppe/dpa



Die neue bayerische Grenzpolizei nimmt am Montag offiziell ihre Arbeit auf. Zu dem Festakt (10.00 Uhr) in Passau werden Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) erwartet. Die Grenzpolizei soll zunächst mit den jetzt schon an den Grenzen eingesetzten 500 Beamten der Landespolizei starten. Bis 2023 soll ihre Zahl auf 1000 verdoppelt werden. Von Passau aus soll der Einsatz dieser Beamten koordiniert werden.

Sie sollen durch engmaschigere Kontrollen im grenznahen Raum mehr Sicherheit bringen, wie es im Vorfeld hieß. Dabei geht es nicht nur um illegale Einwanderung und Schleuserkriminalität, sondern auch um Drogenkriminalität, Terrorabwehr und internationale Einbrecherbanden.

Binnengrenzen sollen geschützt werden

Solange die EU-Außengrenzen nicht ausreichend kontrolliert würden, müssten die Binnengrenzen besser geschützt werden, argumentiert die Staatsregierung.

Das bayerische Kabinett hatte die Einrichtung einer Grenzpolizei mit Dienstsitz in Passau vor Ostern beschlossen. Die neue Grenzpolizei entsteht damit zwanzig Jahre nach der Eingliederung der damaligen Bayerischen Grenzpolizei in die Landespolizei.

dpa