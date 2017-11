Pegida-Organisator wegen Fußball-Gewalt verhaftet

Mehrfach vorbestrafter Gewalttäter wollte wegen Demonstration Gespräche führen - vor 1 Stunde

DORTMUND - Der Organisator einer geplanten Pegida-Demonstration ist in Dortmund unmittelbar vor einem Vorbereitungsgespräch mit der Polizei wegen mehrerer Straftaten verhaftet worden.

Der mehrfach vorbestrafte Fußball-Gewalttäter komme allein in diesem Jahr für 278 Delikte in Betracht, berichtete die Polizei am Donnerstag. Bei seinem Erscheinen sei dem 36-Jährigen eröffnet worden, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege.

Das Gespräch habe nicht mehr stattgefunden, die Versammlung des islam- und fremdenfeindlichen Bündnisses sei kurz darauf abgesagt worden.

dpa