Pflegereform: Theoretisch gelungen

Warum unser Pflegesystem endlich in der Gegenwart ankommt - vor 32 Minuten

Die Pflegereform ist gelungen. So viel Lob darf es schon sein für ein Projekt, dass mit vielen Jahren Verspätung endlich umgesetzt wird. Trotzdem wird die Pflege jetzt nicht automatisch besser. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Pflege Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Eigentlich hatte man die Hoffnung aufgegeben. Zehn Jahre hat es gebraucht und drei Bundesregierungen, endlose Debatten und Neuanfänge, bis das völlig veraltete System der Pflegestufen jetzt endlich begraben wurde. Trotzdem: Das Pflegestärkungsgesetz II, das nun in Kraft tritt, ist ein Meilenstein in unserer Sozialgesetzgebung.

Statt nur auf die körperlichen Gebrechen zu achten, spielt endlich auch die geistige Gesundheit eines Menschen eine Rolle, wenn es um Leistungen aus der Pflegeversicherung geht. Die Pflegestufen werden durch Pflegegrade ersetzt. Das klingt erstmal nicht sonderlich spektakulär, aber: Damit hat die unsägliche Minutenpflege ein Ende. Es ist egal, wie lange ein behindertes Kind oder ein gebrechlicher Erwachsener Hilfe beim Zähneputzen oder Duschen braucht. Entscheidend ist, wie selbstständig er seinen Alltag noch bewältigen kann, ob er noch Freunde trifft oder vereinsamt, ob er nachts im Haus herumwandert oder es noch alleine zum Arzt schafft. Und das ist gut so.

Wie sehr die Pflegebedürftigen von diesen neuen Regeln profitieren, hängt aber vor allem von zweierlei ab. Erstens den Gutachtern des Medizinischen Dienstes (MDK). Ihre Beobachtung und Einschätzung entscheidet über den Pflegegrad - aber es wird jetzt schwerer sein als bei der Minuten-Zählung, ihnen nachzuweisen, wenn sie falsch liegen.

Zweitens am Personal in ambulanten Diensten und Heimen. Gibt es nicht genug (gut ausgebildete) Fachkräfte, kann noch so viel Geld ins System fließen - die Pflege wird nicht besser. Es sollte also ein großes Anliegen der Politik sein, für bessere Personalschlüssel (also Entlastung) und bessere Bezahlung zu sorgen. Beides macht den Beruf attraktiver.

Sarah Benecke