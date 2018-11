Pläne für neue Halle: Velodrom soll Radsportfieber auslösen

NÜRNBERG - Wird Nürnberg wieder ein Mekka des Radsports? Das Velodrom, das in Langwasser an der Oelser Straße wachsen soll, lässt jedenfalls in seinen Plänen Großes erahnen: Von einem Bundesstützpunkt für den Radsport ist die Rede.

Wie hier in Berlin soll auch das geplante Velodrom in Langwasser künftig Bahnradzauber in Nürnberg verbreiten. Foto: dpa



"12.000 enthusiastische Zuschauer stürmten die neue Sportarena. Das Personal verlor völlig den Kopf, als die Massen die Tore eindrückten!" So hieß es in der Zeitung 1904, als die Rennbahn in Nürnberg eröffnete und damit die große Nürnberger Tradition des Bahnradsports startete. Manfred Wolf, der Zweite Vorsitzende des Radrennbahn-Vereins, erinnert an jene Glanzzeit des Radsports, als die Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller mehr Zuschauer hatte als der Club.

Diese Zahlen dürften für heute kein Maßstab mehr sein - aber daran anknüpfen will man. Bei der offiziellen Vorstellung des Projekts Velodrom sparten die Mitglieder des Vereins nicht mit Superlativen. "In dieser Konstellation wird die neue Halle wohl einmalig in Deutschland sein", sagt etwa Manfred Nürminger.

Platz für 1100 Zuschauer

Das Velodrom soll über eine 250 Meter lange Holzbahn verfügen. Das entspricht dem heutigen olympischen Standard - somit können nationale und internationale Meisterschaften dort ausgetragen werden. Gut 1100 Zuschauer sollen dort Platz finden. Krafttraining sowie Bouldern sollen in dem in dem 12.400 Quadratmeter großen Neubau ebenfalls möglich sein. Auch Amateure oder Triathleten sollen dort eine geeignete Trainingsmöglichkeit finden.

Wie sicher ist es, dass das Velodrom kommt? Immerhin befindet sich das vorgesehene Grundstück noch im Besitz des Freistaats. Kaufen soll es die Stadt Nürnberg, die es dann via Erbpacht an den Verein übergeben wird. Die Finanzierung des Projekts soll mit Mitteln des Vereins und Fördermitteln von Bund, Freistaat Bayern und der Stadt bewerkstelligt werden. Baureferent Daniel Ulrich sieht keine großen Hindernisse. Über die Höhe der zu erwartenden Kosten gibt es noch keine Angaben. Ende 2019, so Ulrich, könnte der Bau beginnen.

