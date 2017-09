Polen nennt Reparationen "Frage der Gerechtigkeit"

WARSCHAU/ATHEN - Ist es Innenpolitik, Einmischung in den deutschen Wahlkampf oder ein wirkliches Anliegen? Warschau beharrt auf deutsche Reparationen wegen des Zweiten Weltkrieges. Der Bund der Vertriebenen hält das für eine Provokation. Das sehen nicht alle so.

Die polnische Regierungschefin Beata Szydlo hat die Forderung nach deutschen Kriegsreparationen als "Frage des Anstands und der Gerechtigkeit gegenüber Polen" bekräftigt. Bevor die Frage auf diplomatischer Ebene vorgetragen werde, müssten politische Weichen auch in den Gremien ihrer Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) gestellt werden, sagte die Politikerin der polnischen Agentur PAP (Samstag).

Wie inzwischen bekannt wurde, sind die Arbeiten an einer mit Spannung erwarteten Expertise des wissenschaftlichen Dienstes des Sejm, des polnischen Parlaments, abgeschlossen. Über den Inhalt drang noch nichts nach außen. "Wir könnten auf alle EU-Subventionen verzichten, wenn die Deutschen bis heute oder gleich vor 70 Jahren wenigstens die Hälfte der Reparationen bezahlt hätten", sagte Vize-Verteidigungsminister Bartosz Kownacki am Sonntag im Sender TVP.

Bund der Vertriebenen: "Gezielte Provokation"

Der Bund der Vertriebenen (BdV) erklärte, die Forderungen entbehrten "jeder rechtlichen und moralischen Legitimität." "Die PiS bringt dieses Thema als gezielte Provokation in der heißen Wahlkampfphase in Deutschland auf. Darauf sollte hierzulande niemand hereinfallen", erklärte BdV-Präsident Bernd Fabritius (CSU).

Die jüngere gemeinsame Geschichte umfasse nicht nur das vom deutschen Angriff im Zweiten Weltkrieg erzeugte Leid und den Holocaust, sondern auch das "Unrecht von Flucht und Vertreibung der Deutschen" und "völkerrechtlich bindende Verträge seit der Nachkriegszeit", sagte Fabritius. Gemeinsam hätten beide Länder seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ein gutes und stabiles Verhältnis aufgebaut. Er sei daher dankbar für die besonnene Reaktion der Bundesregierung bei ihrer nüchternen Ablehnung der Reparationsforderungen.

Polnische Bischofskonferenz zeigte sich besorgt

Die polnische Bischofskonferenz äußerte sich besorgt über die Debatte im eigenen Land. In einem am Freitag veröffentlichten Brief warnte sie die "Personen, die für unser Land und die internationalen Beziehungen verantwortlich sind", davor, die deutsch-polnische Versöhnung leichtfertig zu verspielen. Diese sei ein großer Wert, den man "durch unbedachte Entscheidungen oder voreilige Äußerungen" verlieren könne.

Die Kirche bezieht in dem Schreiben nicht eindeutig Stellung gegen die Forderung nach Reparationszahlungen, sondern warnt vor der "Weckung negativer gesellschaftlicher Emotionen". Es sei von "riesiger Bedeutung, wie man unerledigte Angelegenheiten in den Beziehungen beider Staaten behandelt", heißt es. Man müsse sie 2auf Ebene einer vernünftigen Diplomatie angehen", um nicht das gegenseitige Vertrauen zu zerstören.

Mit dem Einfall deutscher Truppen in Polen hatte am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen. Die Bundesregierung bekannte sich am Freitag zur Verantwortung für die "unfassbaren Verbrechen" des Zweiten Weltkriegs, verwies aber auf den Reparationsverzicht Polens im Jahr 1953 und die bis dahin geleisteten Zahlungen. Nach Darstellung Warschaus geschah der Verzicht auf Druck der Sowjetunion. "Polen war ein Opfer des Zweiten Weltkriegs - und dann wurde es mit Zustimmung der Westmächte in ein weiteres Herrschaftssystem gestoßen", kritisierte Regierungschefin Szydlo.

Ablenkung von "Entdemokratisierung"?

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck warf der PiS zwar vor, mit ihrer Reparationsforderung von der "Entdemokratisierung" in Polen abzulenken. Er fügte aber hinzu, der Verzicht Polens 1953 sei "nicht das Ende der Geschichte der Entschädigung". Deutschland habe bisher nur für die Gedenkstätte Auschwitz einen Finanzbeitrag geleistet und müsse auch für "andere zentrale Orte des NS-Tötungsapparats" mehr Verantwortung übernehmen.

Warschau steht wegen umstrittener Justiz- und Medienreformen in der Kritik. Die EU hat ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet. Szydlo verteidigte in ihrem Interview umstrittene Pläne zu einer "Repolonisierung" privater Medienhäuser, von denen einige in deutschem Besitz sind. "Wenn es um die Änderungen in den Medien geht, um ihre Entflechtung, so wollen wir Pluralismus einführen, der in Polen in diesem Moment faktisch nicht existiert", sagte die 54-Jährige. Kritiker sehen darin den Versuch der PiS-Partei, ihren Einfluss noch weiter auszudehnen.

Unterdessen sprach sich der griechische Regierungschef Alexis Tsipras dagegen aus, die Reparationsforderungen seines Landes gegen Deutschland mit denen Polens zu verbinden. Das sei nicht im Interesse Griechenlands, weil Polen zurzeit nicht die Prinzipien der Solidarität unter EU-Staaten einhalte, hieß es.

