Wenn am 14. Oktober der neue Landtag gewählt wird, sind einige langjährige Politiker nicht mehr auf der Liste. Wir zeigen prominente Landtags-Ausscheider, vom Paradiesvogel bis zum Fallschirmspringer.

Angela Merkel hat eines ihrer Wahlkampfversprechen eingelöst und einen Bauernhof in Schleswig-Holstein besucht. Die Besitzerin Ursula Trede lud die Kanzlerin in der Wahlkampfarena auf ihren Hof ein. Dort begutachtete Merkel nun endlich die vielen Kühe und die neue Melkanlage.

Am Montag stattete Bundeskanzlerin Angela Merkel dem evangelischen Altenheim St. Johannisstift in Paderborn einen Besuch ab. Anlass dafür war eine Wahlkampfsendung im ZDF. Der Pfleger Ferdi Cebi sprach Merkel im September letzten Jahres auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Pflegekräften an und lud sie zu einem Besuch seines Arbeitsplatzes ein.