Polizei fahndet bundesweit nach etwa 300.000 Menschen

Darunter sind 126.327 Ausländer, die das Land verlassen müssten - vor 1 Stunde

BERLIN - In Deutschland fahndet die Polizei nach einem Bericht der Welt am Sonntag derzeit nach fast 300.000 Menschen, die festgenommen werden sollen. Zum 31. Dezember 2017 seien es exakt 297.820 gewesen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA).

Bei 126.327 davon handele es sich um Ausländer, die das Land verlassen müssten. Ein Teil dieser Menschen sei aber vermutlich schon ausgereist, ohne dass dies in jedem Fall registriert worden wäre.

Die übrigen Fahndungen zur Festnahme betreffen laut BKA vor allem Straftäter und entwichene Strafgefangene oder dienen der Strafvollstreckung oder der Gefahrenabwehr.

Armin Schuster, Obmann der Union im Innenausschuss, forderte verstärkte Anstrengungen, die zum Verlassen des Landes verpflichteten Ausländer ausfindig zu machen. "Wenn wir mehr abgetauchte Straftäter und Abzuschiebende festnehmen wollen, müssen wir den Fahndungsdruck erhöhen. Dabei ist die Schleierfahndung das Nonplusultra. Was an Fahndungserfolgen in einem bestimmten Raum möglich wäre, zeigen die Sonderkontrollen rund um den G7-Gipfel in Elmau."

Dabei seien der Bundespolizei 2015 trotz breiter vorheriger Ankündigung in nur 20 Tagen 135 per Haftbefehl gesuchte Straftäter ins Netz gegangen, zudem seien mehr als 1000 Fahndungstreffer erzielt worden, sagte der ehemalige Bundespolizist.