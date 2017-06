"Projekt Ich": Trotz Job in die Arbeitsagentur

NÜRNBERG - Den Gang in die Arbeitsagentur tritt wohl kaum jemand gerne an. Der neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, will das ändern - mit einem Projekt, das seine Amtszeit prägen dürfte.

Seit April Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur: Detlef Scheele, hier mit der ebenfalls neuen Vorstandskollegin Valerie Holsboer. Foto: dpa



"Projekt Ich" also. Die Marketingleute der Bundesagentur für Arbeit haben sich diesen Namen ausgedacht für die lebenslange Berufsberatung, deren Einführung Detlef Scheeles Amtszeit an der Spitze der Nürnberger Behörde prägen soll. "Projekt Ich", das drücke Eigenverantwortung aus, heißt es.

Die Idee: Den Gang zur Arbeitsagentur soll künftig nicht nur antreten, wer gerade seine Arbeit verloren hat, sondern auch der, der beschäftigt ist, aber neue Perspektiven sucht oder sich fragt, ob es seinen Job infolge der Digitalisierung in zehn Jahren noch geben wird. Die Agenturmitarbeiter sollen mit dem Kunden dann gemeinsam einen Plan erstellen, wohin er sich beruflich entwickeln kann und welche Weiterbildungen Sinn machen.

"Der althergebrachte Spruch 'Ich habe ausgelernt' ist überholt", sagt Projektleiter Mark-Cliff Zofall. Durch die Digitalisierung verändere sich die Arbeitswelt derart rasant, dass nur Beschäftigte erfolgreich sein könnten, die mit den neuen Anforderungen Schritt hielten und sich lebenslang weiterqualifizierten.

Zwei Säulen

Scheeles Plan ruht auf zwei Säulen: Er will die bereits bestehende Berufsberatung für junge Menschen verbessern und eine Beratung von Menschen im Erwerbsleben, ganz egal wie alt sie sind, neu einführen. Wie das in der Praxis aussehen soll, lässt sich derzeit in den Arbeitsagenturen Leipzig, Düsseldorf und Kaiserslautern-Pirmasens beobachten, dort wird "Projekt Ich" seit März testweise umgesetzt.

Bislang krankt die Berufsberatung für junge Menschen daran, dass nur wenige Schüler das Angebot annehmen, für die Berufsorientierung in die örtliche Arbeitsagentur zu kommen. Deswegen gehen an den drei Standorten die Agenturmitarbeiter in die Schulen und bieten dort wöchentliche Einzelberatungen an.

Auch die Beratung von Menschen im Erwerbsleben werde gut angenommen, immer wieder fänden Beschäftigte den Weg in die drei Agenturen. Dass die drei Ämter die Zusatzaufgaben überhaupt stemmen können, liegt an den gut 35 Mitarbeitern, die jedes von ihnen zusätzlich erhielt.

Bundestagswahl? "Irrelevant"

Im März 2018 enden die Pilotversuche in den drei Agenturen; auf Basis einer wissenschaftlichen Auswertung will die Bundesagentur dann entscheiden, in welcher Form die lebenslange Berufsberatung ab 2019 bundesweit umgesetzt wird. Dass „Projekt Ich“ im Grundsatz aber kommt, daran lässt Scheele keinen Zweifel. Bezahlt wird das Vorhaben schließlich aus Mitteln der derzeit üppig ausgestatteten Arbeitslosenversicherung. Und über die entscheidet der Verwaltungsrat eigenständig. Deshalb sagt Scheele auf Nachfrage dann auch recht selbstbewusst: "Das Ergebnis der Bundestagswahl halte ich hier für irrelevant."

Allerdings birgt das Projekt auch Gefahren, Scheele weiß das. Man werde etwa darauf achten, ob nicht Firmen den Schluss ziehen, sie selbst könnten sich künftig teure Weiterbildungen für ihre Beschäftigten sparen - weil die Bundesagentur das ja jetzt mache.

