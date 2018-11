Punktesystem für kriminelle Flüchtlinge hat einen Haken

Pistorius' Vorschlag mag sinnvoll sein, löst ein zentrales Problem aber nicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach 60 Punkten wird abgeschoben: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat ein Punktesystem für kriminelle Asylbewerber vorgeschlagen. Die Idee hat einiges für sich, lässt das zentrale Problem aber ungelöst. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

Abschiebungen scheitern in Deutschland häufig - etwa wegen fehlender Papiere. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Wiesbaden ist der bekannteste, beleibe aber nicht der einzige Fall: Ein Asylbewerber vergewaltigt und tötet ein Mädchen. Anschließend stellt sich heraus, dass er trotz trotz mehrerer Straftaten noch auf freiem Fuß und trotz abgelehnten Asylantrags noch im Land war. In Fürth hat sich kürzlich ein Fall ereignet, der dazu einige Parallelen aufweist.

Geschehnisse wie diese zeigen, wie wenig sich auch durch den an sich sinnvollen Vorschlag des niedersächsischen Innenministers ändern würde: Boris Pistorius will - auf Grundlage eines Plans des Bundeskriminalamts - Asylbewerber nach Straftaten Punkte zuzuweisen, die bei einer Häufung krimineller Delikte in letzter Konsequenz zur Abschiebung führen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Pflicht zur Ausreise und die tatsächliche Ausreise zwei verschiedene Dinge sind.

Denn in Deutschland heißt es zu oft: Wer es einmal hierher geschafft hat, der bleibt. Abschiebungen scheitern in tausenden Fällen, weil Papiere fehlen oder sich Migranten erfolgreich entziehen. Kaum etwas schadet der Glaubwürdigkeit der Asylpolitik mehr. Pistorius' Vorschlag ändert daran gar nichts.

