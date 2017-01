Putin-Kritiker müssen Haft fürchten

MOSKAU - 2011 und 2012 demonstrierten Hunderttausende Russen gegen Wahlfälschung und andere Missstände in ihrem Land. Dann schlug das Regime zurück: Einige Protestler wurden zu drakonischen Strafen verurteilt. Für den zweiten Teil der Serie über Russlands Protestbewegung traf unsere Zeitung einen von ihnen.

Weil er sich an einer Demo in Moskau beteiligte, saß Alexej Polichowitsch in Haft. © Foto: P. Demling



In der Nacht zum 26. Juli 2012 wurde Alexej Polichowitsch in seiner Moskauer Wohnung festgenommen. Polizisten durchsuchten das Apartment und beschlagnahmten seinen Computer. Die Straftat, der sie den damals 21-Jährigen verdächtigten: "Teilnahme an Massenunruhen".

Die Sicherheitskräfte beriefen sich auf ein Überwachungsvideo, das beweisen sollte, dass sich Polichowitsch im Zuge der damaligen Proteste an "Massenunruhen" beteiligt habe. Das Kuriose daran: Das Video zeigt einen Maskenmann — genau wie Polichowitschs Profilbild im sozialen Netzwerk VKontakte. War der junge Mann durch die Ähnlichkeit der Masken identifiziert? Die Beamten meinten: ja, obwohl der Beschuldigte bestritt, der Maskenträger in dem Video zu sein. Die Ermittlungsrichterin sah es wie die Polizei, der 21-Jährige kam in U-Haft und hatte monatelang keinen Kontakt zu seinen Angehörigen. Sein Job bei einer Versicherung und sein Fernstudienplatz an der Russischen Staatlichen Universität für Sozialwissenschaften waren ebenfalls futsch.

Anklage erweitert

Einige Monate später sagte Präsident Wladimir Putin, wer auf Demos Gewalt gegen Polizisten ausübe, müsse bestraft werden. Tags darauf erweiterte die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Polichowitsch und warf ihm jetzt auch noch "Gewalt gegen Vertreter der Staatsmacht" vor.

Grund dafür war ein Vorfall beim Moskauer "Marsch der Millionen" im Mai 2012, als Zehntausende Demonstranten Putins Vereidigung als Präsident verhindern wollten: Sicherheitskräfte lösten die Proteste auf, Polichowitsch hinderte Beamte daran, einen Mitdemonstranten zu verhaften. Zunächst wurde er deshalb nur in Kurzzeitarrest genommen.

Der heute 26-Jährige gibt zu, dass er damals einen Beamten der Sondereinheit Omon festhielt. Doch der Aggressor seien weder er noch andere Demonstranten gewesen: "Die Polizisten haben sich wie Fußball-Hooligans benommen", erzählt er beim Treffen in einem Moskauer Café. "Fünf oder sechs von ihnen haben mit Knüppeln auf einen Mann eingeschlagen, der schon am Boden lag und am Kopf geblutet hat."

Im Juli 2013 – Polichowitsch saß nun fast ein Jahr in U-Haft – wurde der Prozess gegen ihn und elf andere Teilnehmer der Protestaktionen am Bolotnaja-Platz eröffnet. Westliche Medien schenkten dem "Prozess der Zwölf" weit weniger Aufmerksamkeit als im Jahr zuvor dem Verfahren gegen die weibliche Punkband Pussy Riot. Deren Mitglieder hatten 2012 vor dem Altar der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale mit Sturmmasken derbe Verse über Putin und Vertreter der orthodoxen Kirche gesungen. Ein halbes Jahr später wurden sie zu zweijähriger Lagerhaft verurteilt.

Der "Prozess der Zwölf" zog sich knapp acht Monate hin. Fast alle Angeklagten, zehn Männer und zwei Frauen, wurden wie Polichowitsch der Gewalt gegen Vertreter der Staatsmacht und der Teilnahme an Massenunruhen beschuldigt.

Besonders der letztgenannte Tatbestand dient häufig zur Repression gegen Demonstranten. "Das Gesetz ist so formuliert, dass alle Teilnehmer einer Demo belangt werden können, wenn nur ein einziger von ihnen gewalttätig wird", erklärt der Journalist Sergej Smirnow (41), der seinerzeit oft über die Prozesse berichtete. Seit zwei Jahren ist er Chefredakteur des von Pussy Riot gegründeten oppositionellen Internetmagazins Mediazona (https://zona.media/ ).

Auch prominente Oppositionspolitiker waren vom harten Durchgreifen des Staates betroffen: Sergej Udalzow wurde zu Hausarrest verurteilt, die Wohnungen Alexej Nawalnyjs und des 2015 ermordeten Boris Nemzow wurden durchsucht. Weniger bekannte Protestler kamen viel schlechter weg: "Die Gerichte haben bei den Bolotnaja-Prozessen Strafen bis zu viereinhalb Jahren verhängt", sagt Smirnow. "Manche Aktivisten sitzen heute noch."

Alexej Polichowitsch wurde im Februar 2014 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Damen von Pussy Riot schon wieder auf freiem Fuß. Seine Anwälte hatten immer wieder auf die dünne Beweislage hingewiesen — vergeblich. Im Prozess kamen nur Belastungszeugen zu Wort. "Freisprüche gibt es in Russland so gut wie nie", sagt Polichowitsch, dessen Strafe Menschenrechtsorganisationen als politisch motiviert einstufen. "Beweise spielen keine Rolle."

Polichowitsch saß seine Strafe ab. Die Haftzeit habe er vor allem mit Lesen verbracht, erzählt er. Und er hat in dieser Zeit geheiratet. Im Oktober 2015 wurde er in die Freiheit entlassen – drei Monate vor Ablauf seiner Strafe. Die gut eineinhalbjährige U-Haft wurde angerechnet.

Hilfe für Opfer

Heute arbeitet Polichowitsch für die Webseite ovdinfo.org, die Fälle von staatlicher Repression und Polizeiwillkür dokumentiert und Betroffenen Rechtshilfe anbietet. Auch ovdinfo.org ist ein Kind der Proteste gegen Wahlfälschungen ab Dezember 2011. Außerdem kämpft Polichowitsch um seine Rehabilitierung und steht mit einstigen Mitangeklagten in Kontakt.

Der 26-Jährige wettert auch im Gespräch mit unserer Zeitung gegen das System Putin – gegen die Militärmanöver in der Ukraine und Syrien, gegen die Unterdrückung der Tschetschenen, Krimtataren und kritischen Bürger. "Vor kurzem wurde jemand wegen ,politischem Extremismus’ zu sieben Jahren verurteilt", erzählt er. "Weil er auf VKontakte einen Artikel geteilt hat, der Putin kritisiert."

Auch Polichowitschs Wohnung wurde kürzlich wieder von Polizisten gefilzt. Er findet, dass die politische Lage in seinem Land immer schlimmer wird: "Man kann dem System nur den baldigen Tod wünschen."

