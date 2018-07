Putin zu Trump: "Haben uns nicht in US-Wahl eingemischt"

Präsident weißt Vorwürfe zurück - Treffen verlief dennoch konstruktiv - vor 1 Stunde

HELSINKI - Es ist ein Treffen, das mit Spannung erwartet wurde. Erstmals trafen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump zu längeren, bilateralen Gesprächen. Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigten sich beide zufrieden.

Trump und Putin reichen sich vor Beginn der Pressekonferenz in Helsinki die Hände © Yuri Kadobnov/afp



Das Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beigetragen. "Unsere Beziehung war nie schlechter als sie es jetzt ist", sagte Trump am Montag in Helsinki bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. Das habe sich nun mit den Gesprächen in Helsinki geändert.

"Der Dialog ist sehr gut verlaufen", sagte Trump zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. "Ein produktiver Dialog ist nicht nur gut für die Vereinigten Staaten und Russland, sondern für die Welt." Der russische Präsident Wladimir Putin hat derweil die Gelegenheit genutzt, eine Einmischung in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 klar zurückzuweisen.

Trump und Putin waren am Montag rund zwei Stunden zu einem Vier-Augen-Gespräch in der finnischen Hauptstadt zusammengekommen. Anschließend hatten die beiden Präsidenten ihr Treffen in größerer Runde fortgesetzt. Daran nahmen unter anderem auch die Außenminister Mike Pompeo und Sergej Lawrow teil.

