Horst Seehofer, Bundesinnenminister und Söders Vorgänger:"Jetzt beginnt mit dem heutigen Tag eine neue Ära in Bayern", sagt der 68-Jährige. "Ich habe meine Zeit abgeschlossen, es war eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit."



Söder freute sich über Seehofers Kommen: "Finde ich ein gutes Signal auch eines gemeinschaftlichen Übergangs und eines zukünftigen gemeinschaftlichen Miteinanders – er in Berlin an starker, zentraler Stelle, wir hier in Bayern." © Sven Hoppe