Regierungserklärung: Söder will bayerisches Familiengeld

Ministerpräsident sprach im Landtag über Pläne für die Zukunft des Freistaats - vor 21 Minuten

MÜNCHEN - Gut einen Monat nach seiner Wahl zum Regierungschef hat Markus Söder im Landtag erstmals Pfeiler für die kommenden Monate eingeschlagen. Unter anderem will der CSU-Politiker ein einheitliches Familiengeld - und auch ein vor kurzem noch verworfener Plan soll umgesetzt werden.

Laut Markus Söder handelt es sich bei seiner ersten Regierungserklärung um eine "Perspektiv- und Zukunftserklärung". © Peter Kneffel/dpa



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die konkreten Probleme der Menschen in Bayern in den Mittelpunkt seiner Regierungspolitik stellen. Das kündigte er am Mittwoch um 13 Uhr in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag seit seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten am 16. März an. Sie hat das identische Motto wie der CSU-Slogan für die Landtagswahl "Das Beste für Bayern", deckt inhaltlich aber einen deutlich längeren Zeitraum als die kommenden sechs Monate bis zum 14. Oktober.

"Wir managen die Zukunft und kümmern uns um die Probleme eines jeden einzelnen", sagte der Ministerpräsident. "Machen und Kümmern, um die großen Linien und die kleinen Sorgen, das ist unsere Philosophie."

250 Euro für Familien

Bereits vor der offiziellen Regierungserklärung kündigte Söder in einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag die Einführung eines Familiengeldes an. Bayern will dafür Eltern ein- und zweijähriger Kinder künftig mit 250 Euro pro Monat und Kind unterstützen. Ab dem dritten Kind soll es sogar 300 Euro monatlich geben. Das Geld soll unabhängig vom Einkommen gezahlt werden und unabhängig davon, ob das Kind eine Krippe besucht oder nicht.

Das künftig einheitliche Familiengeld soll demnach das bisherige bayerische Betreuungsgeld und das Landeserziehungsgeld ablösen. Bislang zahlt Bayern Eltern ein- und zweijähriger Kinder 150 Euro Betreuungsgeld pro Monat und Kind - aber nur, wenn das Kind keine staatlich geförderte Betreuungseinrichtung besucht, also etwa zu Hause betreut wird. Das hatte der Leistung viel Kritik ("Herdprämie") eingebracht. Das Landeserziehungsgeld gibt es bislang parallel, aber nur dann, wenn die Eltern nicht oder nicht voll erwerbstätig sind und wenn bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Es beträgt maximal 150 Euro für das erste Kind, 200 Euro für das zweite und 300 Euro ab dem dritten Kind, wird aber beim ersten Kind höchstens für sechs Monate, sonst höchstens für zwölf Monate bezahlt. In Summe sollen also alle Eltern in Zukunft mehr Geld bekommen.

Kein dritter Nationalpark

Zudem kündigte Söder schon in der Fraktionssitzung an, dass Bayern in absehbarer Zeit nun doch keinen dritten Nationalpark bekommen soll. Die Idee solle endgültig zurückgestellt werden, sagte er nach Teilnehmerangaben. Er legte damit angesichts vieler Widerstände in den möglichen Regionen ein Projekt seines Vorgängers Horst Seehofer auf Eis. Stattdessen sollten Naturparke gestärkt werden, sagte Söder vor der Fraktion. Und er kündigte an, in den zuletzt diskutierten Regionen für einen dritten Nationalpark - dem Spessart, der Rhön und der Donau-Region - sollten Umweltbegegnungsstätten entstehen.

Die Regierungserklärung um 13 Uhr sorgte dann teilweise für Überraschungen: Unter anderem sollen die Eon-Aktien - die letzte größere Industriebeteiligung des Freistaats - nun doch verkauft werden. Einen Zeitpunkt für den Verkauf nannte Söder noch nicht. Die erwarteten Einnahmen will er für den Aufbau einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft verwenden. Den möglichen Verkauf der Eon-Aktien zum Aufbau eines Grundkapitals in Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro hatte Söder im Januar bereits angedeutet, im März aber wieder verworfen.

Neues Gericht für den Freistaat

Außerdem will Söder das 2006 aufgelöste Bayerische Oberste Landesgericht wieder einführen. Das Gericht, eine bis dahin bundesweit einmalige Einrichtung, war 2006 unter dem damaligen Regierungschef Edmund Stoiber (CSU) abgeschafft worden - aus Kostengründen. Es war bis dahin unter anderem für bestimmte Revisionen in Zivil- und Strafsachen zuständig. Die Aufgaben des "Bayerischen Obersten" waren damals auf die drei Oberlandesgerichte in Bayern übergegangen.

Konkret nannte Söder außerdem noch einmal die von seinem Kabinett bereits beschlossenen 1500 neuen Stellen für Polizisten und kündigte darüber hinaus noch einmal 2000 zusätzliche Lehrerstellen an. Außerdem gab er das Ziel aus, bis 2025 alle Haushalte in Bayern an das Gigabit-Netz anzuschließen. Die Mobilfunkversorgung im Land soll mit 1000 zusätzlichen Mobilfunkmasten verbessert werden. Mit einer Erhöhung der finanziellen Förderung sollen nach den Worten Söders 50.000 digitale Klassenzimmer im Land eingerichtet werden. Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen sollen eine digitale Weiterbildungsförderung in Höhe von 500 Euro bekommen.

Zugleich sagte Söder, Bayern solle Zentrum des Fortschritts in Deutschland sein. Eine eigene Raumfahrt-Fakultät in Ottobrunn bei München solle ein neues bayerisches Raumfahrtprogramm "Bavaria One" mit der Entwicklung bestimmter unbemannter Flugkörper vorantreiben. Unter dem Strich sollen 18.000 Studienplätze neu geschaffen werden. Augsburg soll ein drittes bayerisches Staatstheater bekommen.

Über die Schwerpunkte der Erklärung war vorab viel spekuliert worden. Söder selbst betont, dass es sich um eine "Perspektiv- und Zukunftserklärung" handle, bei der er unter anderem auf die Aspekte Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Wohnungsbau und Umweltschutz eingehen will. "Die Regierungserklärung soll einen Anspruch formulieren, wie Bayern sich auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten soll, und das wird ein umfangreicher Politikansatz sein", hatte Söder bereits in seiner kurzen Rede nach der Wahl zum Regierungschef Mitte März erklärt. Die CSU müsse Taktgeber in Landespolitik bleiben.

Nachtragshaushalt für das laufende Jahr

Fest stand bereits zuvor, dass es einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr geben soll. Darin werden die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2018 verankert. Bereits im Januar hatte Söder bei der Klausur der CSU-Fraktion im Kloster Banz erklärt, dass er ein neues ÖPNV-Konzept für die kommenden Jahre bis 2050 erstellen wolle. Es soll die komplette Planung zum ÖPNV der Zukunft in Bayern bündeln und für die Kunden mehr Nutzerfreundlichkeit ermöglichen, unter anderem durch bayernweit einheitliche Tickets und Fahrpläne sowie eine verkehrsmittelübergreifende Routenplanung.

Die Landtags-Grünen hatten bereits vorab am Anfang der Woche harsche Kritik an Söders Regierungserklärung geübt. Fraktionschef Ludwig Hartmann sprach von einer Regierungserklärung der Überschriften und der schnellen Gefälligkeiten. "Es wird das angekündigt, was man mit Geld kaufen kann", sagte er.

dpa