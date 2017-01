Regierungskrise in Nordirland

Vize-Premier McGuiness wirft hin: Land steht vor Neuwahlen - vor 46 Minuten

BELFAST - Nordirland steckt in einer Regierungskrise. Der stellvertretende Ministerpräsident Martin McGuinness hat die Zusammenarbeit mit der Regierungschefin Arlene Foster aufgekündigt und seinen Rücktritt eingereicht. Laut dem Friedensabkommen beruht die nordirische Regionalregierung auf einer Gewaltenteilung zwischen Katholiken und Protestanten. Somit kann Foster auch nicht mehr im Amt bleiben und Neuwahlen sind erforderlich.

Irlands stellvertretender Ministerpräsident Martin McGuinness hat die Zusammenarbeit mit der Regierungschefin Arlene Foster aufgekündigt. Foto: afp



Vordergründig ist eine Affäre um die Subventionierung erneuerbarer Energie für den Rücktritt von Martin McGuinness verantwortlich. Als stellvertretender Ministerpräsident war er der höchste Vertreter der katholisch-republikanischen Bevölkerungsgruppe in der Regierung. Seine Sinn-Fein-Partei hatte die protestantische Ministerpräsidentin ständig wegen der Subventionen für Holzpellets kritisiert, die Foster eingeführt hatte, als sie noch Wirtschaftsministerin war. Das Programm führte jedoch zu massenhaften Betrügereien, die den Steuerzahlern 400 Millionen kosteten. Um in den Genuss der hohen Zuschüsse zu kommen, heizten Bauern und Fabrikanten auch leer stehende Gebäude mit diesen Brennstoff. Im Volksmund hieß das Programm “Kohle für Asche“ (cash for ash).





Foster gestand zwar ein, dass dies der größte Fehler ihrer politischen Karriere war, aber sie wollte nicht deswegen ihr Amt aufgeben. Dazu zwingt sie jetzt der Rücktritt ihres Stellvertreters. Sinn Fein will keinen Ersatz für McGuinness nominieren und drängt auf Neuwahlen. “Wir sind nicht mehr bereit, die Arroganz von Arlene Foster und ihrer Partei länger zu tolerieren,“ erklärte McGuinness. “Wir wollen eine neue Entscheidung des Volkes durch Wahlen“.



Martin McGuinness ist die beständige Figur der nordirischen Politik und war Stellvertreter der vier protestantischen Regierungschefs nach dem Friedensabkommen. Nordirland litt Jahrzehnte unter dem Terror zwischen Katholiken und Protestanten, durch den seit 1969 mehr als 3500 Menschen starben und über 30 000 Untergrundkämpfer, Zivilisten und britische Soldaten verletzt wurden. Während die Katholiken eine Vereinigung mit Irland wollten, bekannten sich die Protestanten zur britischen Krone. Doch 1998 schließlich einigten sich die einstigen Bürgerkriegsgegner im “Karfreitagabkommen“ auf eine friedliche Lösung. Nach vielen Rückschritten bildeten die Protestantische Unionistenpartei DUP und die katholische Sinn Fein-der politische Flügel der IRA- gemeinsam eine stabile Regionalregierung. Zu aller Überraschung verstanden sich der ehemalige IRA- Kommandeur McGuinness und sein einstiger Todfeind , der protestantische Regierungschef Pastor Ian Paisley blendend. Sie brachten sich gegenseitig so oft zum Lachen, dass man sie als “Kicherbrüder“ bezeichnete.





Arlene Foster steht nun ohne Stellvertreter da. Foto: afp



Das änderte sich dramatisch unter Paisleys Nachfolgern. McGuinness warf Foster und ihrer Partei vor, dass sie die katholische Seite nicht als gleichberechtigt ansehe und die Prinzipien der Gewaltenteilung untergräbt. Zum offenen Bruch kam es nach dem britischen Volksentscheid für den Brexit. Sinn Fein trat für den Verbleib in der EU ein und 56 Prozent der nordirischen Wähler stimmten gegen den Austritt. Arlene Foster erklärte jedoch danach, dass sie die gesamte Entscheidung der britischen Wähler für den Brexit respektieren wolle.



So sind Neuwahlen in Nordirland auch ein Testfall für die britische Premierministerin Theresa May, ob sie ihren Zeitplan für den Beginn der Brexit Verhandlungen im März einhalten kann. In den nächsten Wochen fällt nämlich das Urteil des höchsten englischen Gerichtes, in dem es unter anderem darum geht, welches Mitspracherecht die britischen Regionalregierungen bei den Verhandlungen haben. Die schottische Regierung ist vehement gegen den Brexit. Zusätzlicher Widerstand durch eine neue nordirische Regierung vermehren die Schlaglöcher auf Theresa Mays sowieso schon holpriger Straße zum Brexit.





Hendrik Bebber, London