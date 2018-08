Rekordüberschuss: Staat muss in die Zukunft investieren

NÜRNBERG - Ein Rekordüberschuss lässt die Staatskasse klingeln. Doch wohin mit dem Geld? Unternehmen entlasten, sagen die einen, Soli senken, meinen die anderen. Alexander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, hat da eine ganz andere Idee.

Der deutsche Staat hat in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Überschuss von 48,1 Milliarden Euro erzielt. © Marc Müller (dpa)



Fast 50 Milliarden Überschuss: Das ist ein Rekord-Plus in den öffentlichen Kassen. Die Wirtschaft läuft rund, die Beschäftigung boomt, etliche Branchen sind ausgelastet bis zum Anschlag: Das hinterlässt Spuren in den Etats.

Und es weckt Begehrlichkeiten: Kaum waren die Zahlen auf dem Markt, meldeten sich Politiker wie Ökonomen zu Wort, was denn mit dem Geld geschehen solle. Den Soli früher senken, forderte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Bürger und vor allem die Unternehmern entlasten, durch niedrigere Abgaben - das wollen die Arbeitgeberverbände.

Aber macht das wirklich Sinn angesichts einer ohnehin schon fast überhitzten Konjunktur? Normalerweise sind Steuersenkungen dann ein probates Mittel, wenn die Wirtschaft Impulse benötigt, um einem Abschwung gegenzusteuern. Derzeit aber braucht sie eigentlich keine neuen Anreize. Und Entlastungen - für wen? Sinnvoll und gerecht wären sie vor allem für die sozial Schwächeren, die jeden Cent umdrehen müssen.

Angesichts einer ins Chaotische abdriftenden Weltlage aber ist jene Vorsicht angeraten, zu der manche Ökonomen raten. Drohende oder teils bereits begonnene Handelskriege belasten die Wirtschaft und bedrohen Arbeitsplätze. Auch die Digitalisierung krempelt ganze Branchen um und könnte mehr und mehr nicht nur einfache Jobs durch Roboter oder lernfähige Computer ersetzen.

Darbende Infrastruktur

Daher zeichnen sich auch die Felder ab, in die ein vorausschauender Staat am sinnvollsten investieren sollte: in die schulische und berufliche Aus- und Fortbildung möglichst vieler Menschen. Und in die dafür nötige Infrastruktur. Um die ist es in Deutschland oft schlecht bestellt. Schulen und Unis sind teils sanierungsbedürftig. Auch der Ausbau eines leistungsfähigen Netz-anschlusses hinkt hinterher - das merken nun Urlauber, die aus Ländern zurückkehren, wo sie auch an den entlegensten Flecken Netzempfang hatten. Insgesamt gilt für die Bundesrepublik: Es herrscht ein Riesen-Investitionsstau in den Bereichen Verkehr und Bildung. Da wurde zu viel gespart. Und da lohnt sich jeder Euro, der in bessere (und das muss heißen: umweltfreundlichere) Verkehrswege investiert wird.

Bisher gibt es allerdings keinerlei Anzeichen dafür, dass die Große Koalition so dafür sorgt, die Konjunktur auch in schwierigeren Zeiten - und die kommen irgendwann - am Laufen zu halten. Im Gegenteil: Nun ist zu hören, dass Finanzminister Olaf Scholz offenbar sogar Steuererhöhungen erwägt, um seine zu Recht umstrittenen Renten-Pläne zu finanzieren. In der Diskussion ist angeblich sogar der Verzicht auf den bereits beschlossenen, stufenweisen Abbau des Solidaritätszuschlags.

Grenzen der Belastung

Das aber wären gefährliche Signale. Die Renten immer mehr über Steuern zu finanzieren, das ist ein heikler Weg, der an Grenzen stößt. Zumal sowohl höhere Steuern als auch steigende Abgaben weitgehend die gleichen Gruppen treffen: jene Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die für die sprudelnden Einnahmen des Staates sorgen. Und allmählich an Grenzen der Belastung stoßen.

Denn der Faktor "menschliche Arbeit" wird so mehr und mehr belastet. Was aber, wenn diese menschliche Arbeit auch wegen dieser Kosten zusehends von Maschinen und Computern übernommen wird, die keine Abgaben oder Steuern zahlen? Die Grenzen unseres bisherigen Sozialsystems sind da in Zeiten der Digitalisierung längst absehbar. Aber die Politik thematisiert das nicht, sondern verschließt die Augen davor.

Gefragt wären da ganz neue Konzepte. Eine Steuer auf Finanztransaktionen zum Beispiel, die diese Koalition eigentlich mal anpacken wollte. Aber auch davon ist nichts mehr zu hören.

