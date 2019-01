Per Volksbegehren soll Bayern zum Schutz der Artenvielfalt verplichtet werden. Wenn sich von 31. Januar bis 13. Februar 2019 zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern in ihrem Rathaus eintragen (laut Innenministerium sind etwa 950.000 Unterschriften nötig), muss der Landtag sich mit dem Gesetzestext (pdf) beschäftigen. Wird er dort abgelehnt, kommt es zum Volksentscheid. Das Foto zeigt Unterstützer in Hilpoltstein. © Tobias Tschapka