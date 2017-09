Rückhalt für umstrittenen Klinik-Chef Nawratil schwindet

NÜRNBERG - Parteiübergreifend hat der mittelfränkische Bezirkstag jetzt einen langen Fragenkatalog erstellt, nach dem ein Sonderprüfer die Arbeit des umstrittenen Klinikchefs Helmut Nawratil unter die Lupe nehmen soll. Es ist eine lange Liste des Misstrauens.

Freudig ist Helmut Nawratil als Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken bei der Einweihung des Kneippbeckens für Patienten am Klinikum "Am Europanal" zu sehen. In Zukunft hat er allerdings weniger zu lachen. Foto: Giulia Iannicelli



Nachdem immer weitere Details über die fragwürdige Arbeitsweise des Managers bekanntgeworden waren, hatte der Bezirkstag im Juli geschlossen eine solche Sonderprüfung gewünscht. Was Gegenstand dieser Untersuchung eines externen Gutachters - der wird erst noch gesucht - sein soll, haben die Bezirkspolitiker von CSU, SPD, Grünen und der Partei Die Linke jetzt gemeinsam beschlossen. Zu bröckeln scheint damit der Rückhalt Nawratils in der CSU-Fraktion, die bisher in Treue fest zu dem unter Beschuss geratenen Manager gestanden hatte.

Die Liste, die unserer Zeitung vorliegt, umfasst 19 Punkte. Die Politiker wollen zum Beispiel wissen, warum es bei der 100-Betten Klinik in Fürth zu Bauverzögerungen kam, welche Kosten den Bezirkskliniken dadurch entstanden sind und ob die Ausschreibungen ordnungsgemäß verliefen.

Manager selbst schweigt

Ferner fragen sie, wann Abrechnungsfehler am Zentrum für Neurologie in Erlangen bekanntwurden und wer diese zu verantworten hat. Im Raum stehe auch ein "Sozialversicherungsbetrug" durch Vergabe von Aufträgen an externe Berater.

Geklärt werden sollen zusätzlich "Hinweise" auf einen unangemessenen Umgang Nawratils mit Beschäftigten und die damit verbundenen Abfindungen, die diese nach der Entlassung bekommen haben. Auch die hohe Bezahlung des Klinikvorstandes soll auf den Prüfstand.

Unumwunden wird die Frage gestellt, ob sich ein Vorstand, also Helmut Nawratil, strafbar mache, "der das Kontrollsystem Verwaltungsrat nachweislich mehrfach falsch informiert" hat. Der Manager selbst schweigt weiter dazu, was eine solche Kanonade an Kritikpunkten für seine Arbeit in Ansbach bedeutet.

