Russische Medien: Separatistenchef von Donezk getötet

Bombenexplosion soll zum Tod geführt haben - vor 5 Minuten

DONEZK - Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist Medien zufolge getötet worden. Er starb demnach bei einer Bombenexplosion, wie russische Medien am Freitag berichteten.

Weitere Informationen folgen in Kürze...

dpa