Russland: London hat Giftgasangriff in Syrien inszeniert

Russischer Sprecher will Beweise haben, Details wurden jedoch nicht genannt - vor 1 Stunde

MOSKAU - Nach russischer Darstellung soll London den mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma inszeniert haben. "Wir haben Beweise, dass Großbritannien an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghuta direkt beteiligt ist."

Russland will Beweise für eine britische Inszenierung der Giftgasattacke in Syrien haben, hält sich mit Details aber noch zurück. © dpa



Dies sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau. Es gebe Material, das dies bestätigen würde, sagte er der Agentur Tass zufolge. Details nannte er nicht.

Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) sollen in Syrien den mutmaßlichen Angriff in Duma in Ost-Ghuta untersuchen. Sie sollen herausfinden, ob in der damals von Rebellen kontrollierten Stadt Chemiewaffen eingesetzt wurden. Am vergangenen Samstag sollen nach unterschiedlichen Angaben zwischen 42 und 85 Menschen durch Giftgas getötet worden sein.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch mit einem Angriff auf syrische Stellungen gedroht. Washington macht die syrische Regierung für den Einsatz von Chemiewaffen bei Kämpfen um Duma verantwortlich. Damaskus und Moskau dementieren dies.

dpa