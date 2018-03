Russland weist Angehörige der deutschen Botschaft aus

Auch zwei Diplomaten aus den Niederlanden sollen kontaktiert worden sein - vor 15 Minuten

MOSKAU - Bereits am Donnerstagabend hatte Russland die Ausweisung von 60 US-Diplomaten angekündigt, am Freitagnachmittag wurden klar, dass der Fall um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal auch Konsequenzen Deutschland hat. Vier Angehörige der deutschen Botschaft sollen nun aus Russland ausgewiesen werden.

Das russische Außenministerium hat am Freitag einen deutschen Botschafter einbestellt. © Pavel Golovkin/AP/dpa



Im Streit zwischen Russland und dem Westen wegen des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal hat das Außenministerium in Moskau den deutschen Botschafter einbestellt. Man ging davon aus, dass Russland auch deutsche Diplomaten ausweisen würde. Am Nachmittag gab es dann Gewissheit: Laut dem Auswärtige Amt in Berlin müssen vier Angehörige der Deutschen Botschaft Russland nun verlassen.

Botschafter Rüdiger von Fritsch machte zuvor noch klar, dass Deutschland und Russland offen für den Dialog beliben sollten. "Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben. Wir bleiben offen für den Dialog", sagte er.

Zugleich habe er die Gelegenheit genutzt, Russland zur Zusammenarbeit im Fall Skripal aufzurufen. "Angesichts der schlimmen Vorfälle von Salisbury ist es an der russischen Regierung, alles zu unternehmen, Klarheit und Transparenz zu schaffen und berechtigte offene Fragen zu beantworten", sagte Botschafter von Fritsch. Das russische Außenministerium bestellte neben dem deutschen Botschafter auch die Vertreter anderer EU-Staaten ein, die sich an der Ausweisung russischer Diplomaten beteiligt hatten.

Der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch wurde am Freitag ins russische Außenministerium einbestellt. © Peter Kneffel/dpa



Am Donnerstagabend hatte Russland bereits die Ausweisung von 60 US-Diplomaten angekündigt. Damit regierte Moskau auf die Entscheidung von rund 25 Staaten sowie der Nato, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Auch Deutschland hatte vier Russen zu unerwünschten Personen erklärt. Außenminister Sergej Lawrow hatte gesagt, dass Moskau ebenso viele Diplomaten ausweisen werde, wie zuvor Russen betroffen waren. Der Schlagabtausch ist Teil des Konfliktes um den vergifteten Ex-Agenten Skripal und seiner Tochter Julia in Großbritannien. London wirft Moskau vor, in den Fall verwickelt zu sein. Russland weist das zurück.

Russland weist bei seinen Maßnahmen gegen westliche Länder auch zwei niederländische Diplomaten aus. Das teilte die niederländische Botschafterin Renée Jones-Bos am Freitag in Moskau mit, nachdem ihr am Freitag im Außenministerium eine Protestnote überreicht worden war. Das meldete die Agentur Tass. In dem Streit mit dem Westen wegen des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal bestellte das russische Ministerium die Botschafter der Länder ein, die zuvor russische Diplomaten ausgewiesen hatten. Die Länder hatten sich mit Großbritannien solidarisiert.

