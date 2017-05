Salman Abedi: Vater und Bruder in Libyen festgenommen

Die Angehörigen des Manchester-Attentäters werden verhört - vor 47 Minuten

TRIPOLIS - Neben dem Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte auch dessen Vater in Libyen festgenommen worden.

Zum Gedenken der Opfer liegen in Manchester Blumen aus, im Hintergrund pa­t­rouil­lie­ren Polizisten. Foto: Peter Byrne (dpa)



Der Mann sei vor seinem Haus in der libyschen Hauptstadt Tripolis festgenommen worden. Sprecher Ahmed Salem wollte am Mittwoch zunächst keine weiteren Auskünfte geben, bevor die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien.

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass einer der beiden Brüder Abedis festgenommen wurde. Er war nach Angaben der Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen und habe eingeräumt zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu gehören. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in Manchester in ständigem Kontakt gewesen.

Die britische Polizei hatte nach eigenen Angaben bereits am Dienstag und Mittwoch insgesamt fünf Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen. Einer der Festgenommenen soll ein weiterer Bruder des Attentäters sein. Abedi hatte neben den beiden Brüdern auch noch eine Schwester.