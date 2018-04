Saudischer Kronprinz geht auf Israel zu - mit Hintergedanken

NÜRNBERG - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat Israel das Recht auf ein eigenes Land zugesprochen und wünscht sich einen Friedensvertrag mit den Palästinensern. Das klingt überraschend und erfreulich - aber es steckt mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint, kommentiert NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman gilt als Reformer. Foto: Saudi Press Agency (dpa)



Bis heute hat Saudi-Arabien Israel nicht diplomatisch anerkannt, rein offiziell befinden sich die beiden Staaten sogar seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 im Kriegszustand. Diplomatische Beziehungen gibt es auch nicht. Und jetzt sagt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, er glaube, dass Palästinenser und Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben.

Er spricht von gemeinsamen Interessen und einem nötigen Friedensabkommen, um "Stabilität für alle zu sichern". Kurz: Er befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung, für die auch Deutschland sich seit langem einsetzt.

Das sind neue Töne aus dem saudischen Königshaus von dem 32-Jährigen, der als starker Mann im Staat gilt. Der Grund dafür könnte allerdings weniger friedliebend sein: Saudi-Arabien betrachtet Iran als Erzfeind, genau wie Israel es tut.

Es liegt also nahe, sich zusammenzuschließen. Ganz nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ganz überraschend kommt die Aussage Salmans also doch nicht: Seit zwei Jahren ist eine leise Annäherung zwischen den den Saudis und den Israelis zu beobachten.

Liberal im Sinne der Wirtschaft

Mohammed bin Salman gilt als Reformer, der einen deutlich liberaleren Kurs anstrebt als sein Vater, König Salman. Erst vor Kurzem sagte er einem US-Fernsehsender, Frauen müssten sich nicht mehr voll verschleiern. Autofahren sollen sie nun auch dürfen. Der Grund für solche Entscheidungen ist aber wieder komplexer.

Salman will tatsächlich, dass sich ein moderater Islam durchsetzt. Er fordert aber auch eine Liberalisierung, weil er mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bekommen will - um die schwächelnde Wirtschaftskraft zu stärken und westliche Investoren anzulocken. Denn die Ölreserven werden nicht mehr ewig reichen. Wenigstens für die saudischen Frauen ist das eine gute Nachricht.

