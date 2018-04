Scheele über Hartz IV: "Da werden Leute diskriminiert"

NÜRNBERG - Detlef Scheele, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), hatte in Nürnberg schon wieder Bestwerte bei den Arbeitslosenzahlen zu vermelden. Doch er fordert auch mehr Geld für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und hält wenig von der solidarischen Grundsicherung.

BA-Chef Detlef Scheele treibt die Grundsicherung für Arbeitsuchende, besser geläufig unter dem Namen Hartz IV, um. © Nicolas Armer/dpa



Wie ist die Lage am Arbeitsmarkt?

Eine große Überraschung war es nicht mehr: Im März sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um weitere 88.000 auf 2,458 Millionen. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Rückgang um 204.000. Nicht einmal der lange Winter, der etwa im Baugewerbe zu verzögerten Einstellungen führt, konnte verhindert, dass die 2,5-Millionen-Marke unterschritten wurde – der niedrigste März-Stand seit der Wiedervereinigung. "Erfreuliche Zahlen", kommentierte Scheele.

Was halten die BA-Experten von der Debatte um Hartz IV?

BA-Chef Scheele hakte die guten Zahlen rasch ab, um über das zu reden, was ihn derzeit mehr umtreibt: der Streit um die Grundsicherung für Arbeitsuchende, besser geläufig unter dem Namen Hartz IV. Schon diesen Begriff mag Scheele genauso wenig wie der neue Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Da werden die Leute diskriminiert, die davon leben", meinte der BA-Chef, "also ich lasse diesen Begriff jetzt einfach weg." Scheele ärgert sich über diese Diskussion und findet sie "nicht immer zielführend". Auch von der solidarischen Grundsicherung, mit der SPD-Vizechef Ralf Stegner und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) das jetzige Modell ablösen wollen, hält Scheele nichts. "Ich fürchte, das ist ein Begriff, der in die Irre führt", meinte er.

Erhalten Arbeitslose mit Familien zu hohe Zahlungen?

Scheele ging nicht explizit auf die Kritik des Bundes deutscher Steuerzahler ein, der jüngst vorgerechnet hatte, dass ein arbeitstätiger Vater einer vierköpfigen Familie auf 2450 Euro Bruttolohn im Monat kommen müsse, um das Niveau zu erreichen, dass einer Familie in Grundsicherung zustehe. Für Scheele geht eine derartige Neiddebatte (diesen Ausdruck vermied der BA-Chef) am Thema vorbei. Es sei anders herum: Erst wenn klar sei, dass die Miete bezahlt und die täglichen Ausgaben gesichert seien, könnten sich die Arbeitslosen voll auf die Suche nach einem neuen Job oder die Qualifizierung dafür konzentrieren.

Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Auch da findet Scheele, dass die 50.000 Mitarbeiter der BA, die sich um die Erwerbslosen kümmern, viel zu schlecht wegkommen. Sie machten "unter schwierigen Bedingungen" eine gute Arbeit. Kinder werden beim Kindergarten angemeldet, die Ferienunterbringung werde organisiert, oft sei Schuldnerberatung nötig. Das sei faktisch teilweise Sozialarbeit. Und man müsse die ganze Familie in den Blick nehmen, um Erfolge zu haben.

Probiert die BA neue Ansätze?

In Duisburg und im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Modellprojekte mit intensiverer Betreuung für Langzeitarbeitslose. Dort seien die Vermittlungsquoten von elf und 17 Prozent auf 30 bzw. 35 Prozent angestiegen. Das seien beachtliche Werte, findet Scheele.

Braucht es dafür mehr Geld?

Schon bei seinem Amtsantritt im April 2017 habe er gesagt, dass mehr Geld nötig sei im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, so Scheele. Immerhin, für die Finanzierung des Programms "Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle" sind von 2018 bis 2021 vier Milliarden Euro eingeplant. Das sei "ein Schritt in die richtige Richtung", beseitige aber weiter nicht die strukturelle Unterfinanzierung der Betreuung von Arbeitslosen, warnt Scheele.

Während das Wetter im März kaum Frühlingsgefühle aufkommen ließ, waren solche auf dem Arbeitsmarkt im Freistaat wie im Agenturbezirk Nürnberg durchaus schon ein bestimmender Faktor: Im Vergleich zum Vormonat ging die Erwerbslosigkeit in Bayern um 6,8 Prozent, im Herzen der Metropolregion um immer noch 3,6 Prozent zurück. So sind in Nürnberg (mit Nürnberger Land und Schwabach) inzwischen wieder weniger als 20.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – was die Quote wieder unter die Fünf-Prozent-Marke auf 4,9 Prozent drückte.

Vor allem machte sich offenbar die Rückkehr vieler Arbeitskräfte auf dem Bau bemerkbar, die in eine Winterpause geschickt worden waren, erläutert Klaus Beier, der stellvertretende Vorsitzende der Regionaldirektion Bayern. Er verweist zudem auf den neuen Rekord von mehr als 5,5 Millionen Beschäftigten. Parallel dazu steuert der Freistaat mit einer Erwerbslosenquote von nun 3,2 Prozent schon auf die 3,0-Marke zu, die als Schwelle der Vollbeschäftigung gilt und gerade in der Oberpfalz erreicht ist; bei Schwaben und Unterfranken steht sogar schon die Zwei vor dem Komma.

Die erfreulichste Feststellung: Rückgänge sind im Vergleich zum Vormonat wie zum Vorjahr quer durch alle Bereiche zu verzeichnen, sowohl regional wie bei Jüngeren oder Älteren, bei Beziehern von Arbeitslosengeld I ebenso wie von Hartz IV. Besonders bemerkenswert: Für die Stadt Nürnberg errechnet sich ein Abbau der Arbeitslosigkeit gegenüber März 2017 um fast zehn Prozent. Von den aktuell fast 7900 freien Stellen im Agenturbezirk werden 6500 in Nürnberg angeboten, rund 40 Prozent davon für Zeitarbeit. Kräftig zugelegt hatten daneben zuletzt Offerten aus der öffentlichen Verwaltung und dem Gastgewerbe.

Georg Escher/woh