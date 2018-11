Schmidt trifft Beckstein: Zwei Polit-Urgesteine im Interview

Beide kommen zum NN-Talk am 13. Dezember ins Museum Industriekultur - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Renate Schmidt und Günther Beckstein werden beide dieser Tage 75 Jahre alt. Wir sprachen daher mit den zwei leidenschaftlichen Demokraten über die Höhen und Tiefen ihrer langen Politiker-Karrieren. Und über die aktuelle Situation ihrer Parteien, die in den letzten Wahlen herbe Verluste einstecken mussten.



Diese beiden muss man in Nürnberg und Umgebung kaum vorstellen: Renate Schmidt und Günther Beckstein sind in der Region verankert - und haben sowohl die Politik in Bayern als auch im Bund mit geprägt, die eine als bayerische SPD-Chefin und Bundesfamilienministerin, der andere als bayerischer Ministerpräsident.

Beide werden sie nun 75 Jahre alt: Günther Beckstein feiert diesen runden Geburtstag am 23. November, Renate Schmidt am 12. Dezember. Wir nahmen dies zum Anlass, die Sozialdemokratin und den Christsozialen zum nächsten NN-Talk einzuladen: Am Donnerstag, 13. Dezember, stellen sich Renate Schmidt und Günther Beckstein im Nürnberger Museum Industriekultur (Äußere Sulzbacher Straße 62) um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) den Fragen der NN-Chefredakteure Michael Husarek und Alexander Jungkunz sowie des Publikums. Karten sind in den Geschäftsstellen dieser Zeitung erhältlich (12 bzw. 8 Euro mit ZAC-Rabatt).

nb