Scholz: "Gelbwesten"-Proteste auch in Deutschland möglich

Vizekanzler mahnt zur Vorsicht: "Entwicklungen sollte niemand ignorieren" - vor 1 Stunde

BERLIN - Seit Mitte November herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand: Tausende Menschen gehen regelmäßig auf die Straßen, um gegen die französische Regierung zu protestieren. Grund für die Proteste, die häufig in Gewaltausschreitungen ausarten, ist die Wirtschaftspolitik des Staatschef Macron. Auch hierzulande könnte es zu solchen Demonstrationen kommen, sagt SPD-Vorsitzender Olaf Scholz.

Bereitschaftspolizisten nehmen während einer Demonstration der sogenannten "Gelbwesten" am Arc de Triomphe (Triumphbogen) in Paris Stellung ein. Die "Gelbwesten" gehen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße. © Kamil Zihnioglu/dpa



Bereitschaftspolizisten nehmen während einer Demonstration der sogenannten "Gelbwesten" am Arc de Triomphe (Triumphbogen) in Paris Stellung ein. Die "Gelbwesten" gehen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße. Foto: Kamil Zihnioglu/dpa



Vizekanzler Olaf Scholz hält Proteste wie die der "Gelbwesten" in Frankreich auch in Deutschland für möglich. "Es gibt auch in Deutschland ein nicht zu unterschätzendes Gelbwesten-Potenzial", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister der "Bild am Sonntag". Er warnte: "Solche Entwicklungen sollte niemand ignorieren."

Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten trieben auch in Deutschland viele Bürger um. "Das geht bis in die Mittelschicht hinein", sagte Scholz. "Wer weiß, ob es nicht Phänomene wie die Gelbwesten bei uns gäbe, wenn es zu einer Jamaika-Koalition gekommen wäre. Die SPD ist in der Regierung der Garant dafür, dass die Bezahlbarkeit des Lebens ein wichtiges Thema der Politik bleibt."

dpa